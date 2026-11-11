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Uzun süreli öksürükte gizlenen risk: akciğer kanserinde erken tanının önemi

Dr. Funda Karaduman Yalçın, uzun süren öksürük, kanlı balgam ve açıklanamayan kilo kaybı belirtilerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Uzun süreli öksürükte gizlenen risk: akciğer kanserinde erken tanının önemi

akciğer kanseri sessiz ilerleyebilir

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, Kasım Ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada akciğer kanserinin erken dönemde belirti vermeyebileceğini belirtti. Dr. Yalçın, hastalığın erken evrede tespit edilmesinin tedavi seçeneklerini artırdığını ve tedavi başarısını olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

belirtiler: uzun süren şikâyetleri küçümsemeyin

Dr. Yalçın, özellikle uzun süre geçmeyen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve ses kısıklığı gibi şikâyetlerin dikkate alınması gerektiğini söyledi. Ayrıca nedeni açıklanamayan kilo kaybı, sürekli yorgunluk ve halsizlik gibi bulguların da hastalığa işaret edebileceğini belirtti. Bu belirtilerin her zaman akciğer kanseri anlamına gelmediği, ancak devam etmeleri halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği özellikle ifade edildi.

risk faktörleri ve korunma:

Akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün sigara ve diğer tütün ürünleri olduğunu hatırlatan Dr. Yalçın, pasif içicilik, hava kirliliği, radon gazı, asbest ve bazı mesleki kimyasallara maruziyetin de riski artırdığını bildirdi. Sigara kullanmayanların da risk altında olabileceğini vurgulayan uzman, sigaraya hiç başlanmamasının veya kullananların profesyonel destekle bırakmasının akciğer sağlığını korumada kritik olduğunu söyledi. Sigarayı bırakmak isteyenlere Sağlık Bakanlığı ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'ndan destek alınabileceği hatırlatıldı.

erken tanı ve tarama önemlidir:

Dr. Yalçın, özellikle uzun yıllar sigara kullanmış ve yüksek risk grubunda bulunan kişilerin hekim değerlendirmesinden geçmesi gerektiğini belirtti. Uygun risk grubundaki kişilerde düşük doz bilgisayarlı akciğer tomografisi ile taramanın gündeme gelebileceğini anlattı. Erken tanının tedavi sürecinde önemli avantajlar sağladığını ve geçirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları sağlık kontrollerini ertelememeye çağırdı.

Sonuç olarak, akciğer sağlığını korumanın en etkili yollarının sigaradan uzak durmak, bilinen risk faktörlerine karşı önlem almak ve şüpheli belirtiler ortaya çıktığında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmak olduğu belirtildi. Uzun süren öksürük veya diğer belirtiler görüldüğünde ihmal etmemenin, erken tanı ve tedavi şansını artıracağı tekrarlandı.

DR. FUNDA KARADUMAN YALÇIN

DR. FUNDA KARADUMAN YALÇIN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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