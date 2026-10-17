Uzun süren burun tıkanıklığı çocuklarda çene ve solunum sorunlarına neden olabilir

Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi uzmanından uyarı

Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Faruk Atlı, çocuklarda uzun süre devam eden burun tıkanıklığının yalnızca anlık rahatsızlık vermediğini, aynı zamanda gelişimsel ve solunumla ilgili problemlere yol açabileceğini belirtti. Atlı, tıkanıklığın nedenlerinin ve sonuçlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Burundan nefes almanın önemi:

Atlı, burnun vücuda giren havayı ısıtma, nemlendirme ve temizleme görevlerine sahip olduğunu belirterek, burundan nefes almanın solunum kalitesi üzerinde doğrudan etkisi olduğunu söyledi. Burun yoluyla geçen havanın akciğerdeki gaz alışverişini kolaylaştıran bir refleksi tetiklediğini (nazalöral refleks) aktaran Atlı, bu mekanizmanın etkin olmasının alınan oksijen miktarını artırdığını ifade etti.

Burun tıkandığında insanların ağızdan nefes almaya başladığını ve bunun özellikle çocuklarda çene gelişimini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Atlı, uzun süre ağızdan nefes almanın çene yapısını bozabileceğine dikkat çekti.

Geniz eti, nedenleri ve olası sonuçları:

Çocuklarda burun tıkanıklığı; kemik eğriliği (septum deviasyonu), alerji veya geniz eti büyümesi gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Atlı, geniz etinin bebeklikte doğal olarak bulunduğunu ve zamanla küçülebileceğini, ancak büyüklük ve yol açtığı şikayetlerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca burun tıkanıklığının orta kulakta sıvı birikimine yol açarak işitme sorunlarına zemin hazırlayabileceğine dikkat çeken uzman, bu nedenle nedenin araştırılmasının önemine işaret etti.

Atlı, ailelere çocuklarının nefes alma alışkanlıklarını izlemeleri çağrısında bulunarak, 3 yaşını geçmiş ve burun tıkanıklığı devam eden çocuklarda geniz etinin mutlaka kontrolden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Uzun süreli tıkanıklıkların ilerleyen dönemde çene yapısı ve solunum sağlığı üzerinde kalıcı etkiler oluşturabileceğine vurgu yaptı.

Söz konusu uyarılar, erken değerlendirme ve gerekli durumlarda uzmana yönlendirme ile çocukların hem gelişimsel hem de solunumla ilgili risklerinin azaltılabileceğini gösteriyor.

KAHRAMANMARAŞ SULAR AKADEMİ HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI OPERATÖR DOKTOR FARUK ATLI, ÇOCUKLARDA UZUN SÜRELİ BURUN TIKANIKLIĞININ AĞIZDAN NEFES ALMAYA VE ÇENE YAPISINDA BOZULMALARA NEDEN OLABİLECEĞİNİ BELİRTTİ.