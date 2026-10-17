Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1244 +0,20%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Uzun süren burun tıkanıklığı çocuklarda çene ve solunum sorunlarına neden olabilir

Dr. Faruk Atlı: uzun süren burun tıkanıklığı çocuklarda ağızdan nefese ve çene bozukluğuna yol açabilir; 3 yaş sonrası geniz eti kontrolü şart.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:04

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 10:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Uzun süren burun tıkanıklığı çocuklarda çene ve solunum sorunlarına neden olabilir

Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi uzmanından uyarı

Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor Faruk Atlı, çocuklarda uzun süre devam eden burun tıkanıklığının yalnızca anlık rahatsızlık vermediğini, aynı zamanda gelişimsel ve solunumla ilgili problemlere yol açabileceğini belirtti. Atlı, tıkanıklığın nedenlerinin ve sonuçlarının dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Burundan nefes almanın önemi:

Atlı, burnun vücuda giren havayı ısıtma, nemlendirme ve temizleme görevlerine sahip olduğunu belirterek, burundan nefes almanın solunum kalitesi üzerinde doğrudan etkisi olduğunu söyledi. Burun yoluyla geçen havanın akciğerdeki gaz alışverişini kolaylaştıran bir refleksi tetiklediğini (nazalöral refleks) aktaran Atlı, bu mekanizmanın etkin olmasının alınan oksijen miktarını artırdığını ifade etti.

Burun tıkandığında insanların ağızdan nefes almaya başladığını ve bunun özellikle çocuklarda çene gelişimini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Atlı, uzun süre ağızdan nefes almanın çene yapısını bozabileceğine dikkat çekti.

Geniz eti, nedenleri ve olası sonuçları:

Çocuklarda burun tıkanıklığı; kemik eğriliği (septum deviasyonu), alerji veya geniz eti büyümesi gibi farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Atlı, geniz etinin bebeklikte doğal olarak bulunduğunu ve zamanla küçülebileceğini, ancak büyüklük ve yol açtığı şikayetlerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca burun tıkanıklığının orta kulakta sıvı birikimine yol açarak işitme sorunlarına zemin hazırlayabileceğine dikkat çeken uzman, bu nedenle nedenin araştırılmasının önemine işaret etti.

Atlı, ailelere çocuklarının nefes alma alışkanlıklarını izlemeleri çağrısında bulunarak, 3 yaşını geçmiş ve burun tıkanıklığı devam eden çocuklarda geniz etinin mutlaka kontrolden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Uzun süreli tıkanıklıkların ilerleyen dönemde çene yapısı ve solunum sağlığı üzerinde kalıcı etkiler oluşturabileceğine vurgu yaptı.

Söz konusu uyarılar, erken değerlendirme ve gerekli durumlarda uzmana yönlendirme ile çocukların hem gelişimsel hem de solunumla ilgili risklerinin azaltılabileceğini gösteriyor.

KAHRAMANMARAŞ SULAR AKADEMİ HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI OPERATÖR DOKTOR FARUK ATLI...

KAHRAMANMARAŞ SULAR AKADEMİ HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI OPERATÖR DOKTOR FARUK ATLI, ÇOCUKLARDA UZUN SÜRELİ BURUN TIKANIKLIĞININ AĞIZDAN NEFES ALMAYA VE ÇENE YAPISINDA BOZULMALARA NEDEN OLABİLECEĞİNİ BELİRTTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İki yaşındaki Emine'nin organları üç çocuğa umut oldu
images

Kartepe’de ekipler yağışın yol açtığı izleri silmek için seferber oldu
images

Bilimfest'te çocuklar KAAN ve MEMATT maketleriyle yerli savunmayı tanıdı
images

Tarsus'un mantarları Bartın'da gastronomiyle buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydınspor'un sessizliği: destek yok, kadro dağıldı, üç sezonluk hasar kaçınılmaz

Alanya açıklarında iki deniz hortumu kısa süreli görüntülendi

Fırat Konservatuvarı'nın sürpriz performansı Elazığ akşamını türküyle doldurdu

İki yaşındaki Emine'nin organları üç çocuğa umut oldu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı

Fenerbahçe Rize deplasmanında farklı kazandı

Ankara Garı'nda 10 Ekim anısı: 104 kişi 11. yılında törenle anıldı

Beşiktaş son idmanı tamamladı, Kocaelispor maçı için hazır

12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi