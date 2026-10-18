Uzundere'de DSİ ekipleri sel ve rusubat birikintilerini temizliyor

DSİ sahada yoğun çalışma yürütüyor

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesini etkileyen şiddetli yağışlar, bölgede sel ve özellikle kum, çakıl ve taştan oluşan rusubat birikimlerine yol açtı. Alınan ihbarlar üzerine bölgeye yönlendirilen DSİ 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, alarm durumuna geçerek müdahale etti.

Müdahale ve saha çalışmaları:

Olumsuz hava koşullarına rağmen bölgeye sevk edilen iş makineleri ve personel ile anında müdahale gerçekleştirildi. Ekipler, birikintilerin tahliyesi ve taşkın riskinin azaltılması için öncelikli hatları temizleyip yürürlükteki altyapıyı kontrol ediyor. DSİ 8. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların mahalleyi en kısa sürede eski düzenine kavuşturmak amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Temizleme ve tahkimat çalışmaları:

Çalışmalar kapsamında temizleme, tahkimat ve taşkın riski taşıyan noktaların takibi yapılıyor. Müdahalenin; taşkın sonrası oluşabilecek yeni birikintilerin önlenmesi ve yerleşim yerlerinin korunması amacını taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, DSİ tarafından, "Mahallemizi en kısa sürede eski düzenine kavuşturmak amacıyla, olumsuz hava şartlarına rağmen sahada gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, bölgedeki temizleme ve tahkimat çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek halkın duyarlı olmasını ve yetkililerin yönlendirmelerine uymasını istedi.

ERZURUM’UN UZUNDERE İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN SEL VE RUSUBAT BİRİKİNTİLERİNE DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ.