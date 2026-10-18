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Zahire geleneği Onikişubat'ta Expo alanında canlandı

Onikişubat Belediyesi'nin EXPO alanındaki Zahire Festivali'nde kadın girişimciler coğrafi işaretli ürünlerini, pekmez ve yöresel lezzetleri tanıttı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:12

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Zahire geleneği Onikişubat'ta Expo alanında canlandı

Zahire geleneği Onikişubat'ta Expo alanında canlandı

Onikişubat Belediyesi tarafından Kahramanmaraş EXPO alanında düzenlenen Zahire Festivali, iki gün boyunca kentin geleneksel gıda kültürünü ve kadın girişimcilerin üretimlerini ön plana çıkardı.

Yöresel ürünler ve coğrafi işaretli lezzetler:

Festivalde coğrafi işaretli ürünler ile pekmez, tarhana, paça çorbası, bastığı ve cevizli şıra gibi yöresel tatlar ziyaretçilerle buluştu. Bertiz üzümünden kaynatılan pekmez ve buğday ile nohuttan yapılan hedikler dev kazanlarda pişirildi; katılımcılara ücretsiz ikram edildi.

Kadın kooperatifleri ve etkinlik programı:

Kadın kooperatifleri ve girişimciler, aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla pekmez, reçel, sirke, çörek, börek ve el emeği ürünlerini stantlarda sundu. Onikişubat Belediyesi Gastronomi Akademisi şefleri, ilk günde coğrafi işaretli yemeklerin sunumunu gerçekleştirdi; atölyeler, söyleşiler, yemek yarışmaları ve tadım etkinlikleri programın diğer başlıkları oldu.

Festival alanında ayrıca ekşili çorba hazırlanırken, ceviz içlerinin üzüm şırasına batırılmasıyla yapılan cevizli sucuk ve Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü dondurması yoğun ilgi gördü.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Toptaş, etkinliğin amacını şöyle özetledi: "Kahramanmaraş’ta tarihten gelen bir zahire kültürü var. Saklanabilen gıdalar özellikle bu mevsimde hem tahıl ürünleri; tarhana, şıra ürünleri Kahramanmaraş’taki hemşehrilerimiz tarafından yapılır ve stoklanır. Kışın da bunlar tüketilir. Tabii günümüzde apartman kültüründe belki yeni jenerasyonlar çok fazla görmüyorlar. Biz de dedik ki bu kültürümüzün devamlılığı açısından hem de insanlarımızın güzel bir şekilde vakit geçirmesi açısından Zahire Festivalimizi düzenleyelim dedik. Bu festivali düzenlerken kadın girişimcilerimiz ile birlikte düzenledik. Hem onların ekonomilerine katkı sunmayı hedef edindik. EXPO alanımızda çok güzel bir organizasyon, iki gün sürecek".

Festivalde konuşan bir kadın girişimci, "Kötü bir deprem atlattık. Güçlüyüz bayanlar olarak. Burada kooperatifler, girişimci kadınlar Zahire Festivali’ne katıldık. Kahramanmaraşlı kadınlar hamarattır" ifadelerini kullandı. İstanbullu bir ziyaretçi ise etkinliğe gelip "Kadın emeğinin konuştuğu, onların emeklerinin sergilendiği bir ortamdayız. Onlara destek olmaya geldik. Tescilli meşhur dondurması ile girişi yaptık. Şimdi dondurmamız ile ferahlaya ferahlaya Zahire Festivali’ni gezeceğiz" dedi.

Belediye yetkilileri, etkinliğin hem kültürel mirası canlı tutmayı hem de yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

DEV KAZANLARDA HAZIRLANAN PEKMEZ VE HEDİKLER ZİYARETÇİLERE ÜCRETSİZ İKRAM EDİLDİ

DEV KAZANLARDA HAZIRLANAN PEKMEZ VE HEDİKLER ZİYARETÇİLERE ÜCRETSİZ İKRAM EDİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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