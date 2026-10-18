Beş ayda dördüncü kez sulara teslim olan mahallede günlük yaşam sekteye uğradı

Darıçayırı Mahallesi yeniden taşkınla boğuşuyor

Sakarya genelinde dört gündür aralıksız devam eden kuvvetli sağanak yağış, Karasu ilçesindeki baraj havzasında biriken suların taşmasına yol açtı. Barajdan gelen suyun etkisiyle Darıçayırı Mahallesi merkezi kısa sürede suyla kaplandı; mahallede ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile geniş tarım arazileri göle döndü.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, su seviyesinin bazı noktalarda 50 santimetreyi aştığını belirtiyor. Kara yolu ulaşımı birçok noktada kesilirken, mahalle içi geçişler kurtarma ekipleri ile vatandaşların koordinasyonunda kepçe ve traktörlerle sağlanıyor.

Mahallede etkiler:

İlk sel baskınının Mayıs ayında yaşandığı Darıçayırı, beş ay içinde dördüncü kez benzer bir felaketle karşılaşıyor. Evlerin bodrum katları su altında kalırken, ekili araziler ve sera alanlarında ciddi zarar oluştuğu bildirildi. Bölgedeki ulaşımdaki aksaklıklar, acil ihtiyaçların karşılanmasını güçleştiriyor; ekipler tahliye ve güvenlik tedbirlerini sürdürerek risk altındaki hanelere öncelik veriyor.

Kurtarma çalışmaları kapsamında köylüler ve ekipler birlikte mahsur kalanları güvenli bölgelere taşıyor, tarım makineleri ve iş makineleriyle su tahliyesi için müdahaleler gerçekleştiriliyor. Mahallede hasar tespit çalışmaları ve geçici önlemler öncelikli görev olarak yürütülüyor.

Muhtarın çağrısı:

Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral, yaşanan durumu "Saat 06.30’da sel gelmeye başladı. Mahalledeki dördüncü su baskını oldu. Zayiatın ölçümünü yapamıyoruz artık. Su seviyesi şu anda 50 santimetrenin üzerinde. Daha ileriye gittiğiniz zaman daha da yükseliyor. Mahalleli artık kurtulmak istiyor. 4. kez sel olur mu? Daha sonbahardayız, bu işin kışı da var. Ne yapacağız biz? Yetkililer burayı görüyor. Görmüyoruz diyen ya sağırdır ya kördür" sözleriyle özetledi.

Mahalle halkı, kalıcı koruma ve altyapı önlemleri talep ederken; yetkililer ise bölgedeki durumun takibini ve acil müdahalelerin süreceğini bildirdi. Vatandaşlar ve ekipler, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ihtimaline karşı teyakkuz halinde bulunuyor.

BÖLGEDE VATANDAŞLAR VE KURTARMA EKİPLERİ, MAHALLE İÇİNDEKİ GEÇİŞLERİ KEPÇE VE TRAKTÖRLERLE GERÇEKLEŞTİRDİ