Tarım bakanlığına en çok veteriner hekim atandı, TVHB sürecin ayrıntılarını paylaştı

TVHB'nin değerlendirmesi:

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, kongre öncesi yaptığı basın açıklamasında görev süresi boyunca yürütülen çalışmaların altını çizdi. Eroğlu, özellikle personel istihdamı ve mesleki düzenlemeler açısından son dönemin önemli gelişmeler getirdiğini belirtti. Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan atamalarda sayı itibarıyla en çok veteriner hekimin alındığı vurgulandı.

Başkan Eroğlu, bakanlıklar ve TBMM Tarım Komisyonu ile yürütülen diyalogların meslek adına somut sonuçlara dönüştüğünü ifade etti ve mevzuat değişikliklerinin mesleğin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Bilirkişilik eğitimi ve kanun düzenlemeleri:

TVHB, 6343 sayılı meslek kanunu kapsamındaki 41. ve 55. maddelerle ilgili yoğun bir çalışma yürüttü. Bu düzenlemelerin tekrar kamulaşması 20 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete ile kesinleşti. Eroğlu, Adalet Bakanlığı onayıyla 2025’te başlatılan bilirkişilik eğitimlerinin bir kurum olarak verildiğini, bunun sonucunda 400’den fazla meslektaşa bilirkişi sertifikası verildiğini ve Adalet Bakanlığınca meslektaşların yemin ettiklerini aktardı.

Bu adımın hem mesleki yetkinlik hem de adli süreçlerde veteriner hekimlerin rolü açısından dönüştürücü olduğu belirtildi.

İstihdam, özlük hakları ve kurumsal adımlar:

Eroğlu, uzun yılların ardından Tarım ve Orman Bakanlığına en fazla personel olarak veteriner hekim atamasının yapılmasının, meslektaşların morali ve atama bekleyen adaylar açısından anlamlı bir gelişme olduğunu söyledi. İstihdam çalışmalarının Doğal Koruma ve Milli Parklar ile belediyeler üzerinden sürdüğünü, ancak belediyelerde ve şirketlerde çalışan veteriner hekimlerin özlük haklarında kayıplar yaşandığını ve bunların normal veteriner hekim özlük haklarına taşınması için yoğun çaba harcandığını bildirdi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düzeyinde de girişimlerin devam ettiği, Sağlık Bakanı ve Tarım ve Orman Bakanı ile görüşmeler yürütüldüğü ve mesleğe ilişkin kanun tekliflerinin bakanlıklara sunulacağı ifade edildi.

TVHB'nin oda sayısının 73'e çıktığını vurgulayan Eroğlu, hedefin 81 ilde oda kurulması olduğunu belirtti. Geçen yıl veteriner fakültelerine öğrenci kontenjanıyla ilgili yapılan düzenlemede, dekanlar ve YÖK ile yürütülen çalışmalar sonucu kontenjanların azaltılmasının önemli bir adım olduğu ifade edildi. Türkiye'de 29 veteriner fakültesinde eğitim verildiği ve her yıl yaklaşık 2 bin 500 ila 3 bin veteriner hekimin mezun olduğu hatırlatıldı; kamuda hepsinin istihdamının mümkün olmadığına dikkat çekildi.

Mesleki riskler ve hayvanlardan bulaşan hastalıklara bağlı olarak veteriner hekimlerin yıpranma payı kapsamına alınması gerektiğini söyleyen Eroğlu, bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ve veteriner hekimlerin yılda 2 ay fiili hizmet süresi zammı talebinin kısa sürede çözüme kavuşturulmasını beklediklerini aktardı.

Son olarak, TVHB'nin daha geniş, müstakil ve sosyal alanları olan bir hizmet binasına kavuşması için çalışmaların devam ettiği, birliğin kurumsal görünürlüğünün 2019'dan bu yana arttığı ve hayvancılık ile mesleği ilgilendiren toplantılara davetlerinin ve raporlarının dikkate alındığı bildirildi. Eroğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Ulusal Tek Sağlık Koordinasyon Kurulu çerçevesinde 43 kişilik bilim kuruluyla iş birliği içinde çalışıldığını ve kamuoyuna yapılan açıklamaların bilimsel veriler doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

TVHB BAŞKANI ALİ EROĞLU AÇIKLAMA YAPTI