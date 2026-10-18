Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Yükseklerde ilk kar: Yellibel Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

Emirdağ'ın Yellibel Yaylası'nda yılın ilk karı etkili oldu; yayla beyaza büründü, soğuk hava arttı ve yetkililer yüksek kesimlerde tedbir çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yükseklerde ilk kar: Yellibel Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

Yellibel Yaylası beyaz örtüye kavuştu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı köyü sınırları içinde yer alan Yellibel Yaylası, yılın ilk karıyla beyaza büründü.

Bölgede son günlerde etkisini artıran soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Emirdağ’ın rakımı en yüksek noktalarından biri olan yaylada oluşan kartpostallık görüntüler, çevredekilerin dikkatini çekti.

Vatandaşların tepkisi ve yetkililerin uyarısı

Kar yağışını gören vatandaşlar mevsimin ilk karını sevinçle karşıladı; kimi ziyaretçiler fotoğraf çekti, kimi kısa yürüyüş yaptı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü bölgede yetkililer, yüksek kesimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Yetkililer ayrıca mevsimsel değişimlerin ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Yellibel Yaylası'ndaki beyaz örtü ise bölgeyi ziyaret edenlere doğa fotoğrafı fırsatı sundu.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNE BAĞLI ÇATALLI KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN YELLİBEL...

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNE BAĞLI ÇATALLI KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN YELLİBEL YAYLASI’NDA YILIN İLK KAR YAĞIŞI GERÇEKLEŞTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bartın'da gece başlayan sağanak ve rüzgar günlük yaşamı aksattı
images

Ata tohumuyla başlayan un serüveni köyde talep gördü
images

Kepez'te üretimden parka: kent dört mevsim çiçek açıyor
images

Sis tabakası Sivrihisar'ın dağlarını bulut denizine dönüştürdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

GençTek forumunda öğrenciler dijital ve toplumsal sorunlara çözüm aradı

Yıldırım’da sanatın odağı insan: 'Hoşça bak zatına' sezonu başladı

Sis tabakası Sivrihisar'ın dağlarını bulut denizine dönüştürdü

Bursa'nın 700. yılı etkinlikleri: medeniyetin hafızası söyleşileri başladı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı