Yükseklerde ilk kar: Yellibel Yaylası beyaz örtüyle kaplandı

Yellibel Yaylası beyaz örtüye kavuştu

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı köyü sınırları içinde yer alan Yellibel Yaylası, yılın ilk karıyla beyaza büründü.

Bölgede son günlerde etkisini artıran soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Emirdağ’ın rakımı en yüksek noktalarından biri olan yaylada oluşan kartpostallık görüntüler, çevredekilerin dikkatini çekti.

Vatandaşların tepkisi ve yetkililerin uyarısı

Kar yağışını gören vatandaşlar mevsimin ilk karını sevinçle karşıladı; kimi ziyaretçiler fotoğraf çekti, kimi kısa yürüyüş yaptı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü bölgede yetkililer, yüksek kesimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Yetkililer ayrıca mevsimsel değişimlerin ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Yellibel Yaylası'ndaki beyaz örtü ise bölgeyi ziyaret edenlere doğa fotoğrafı fırsatı sundu.

AFYONKARAHİSAR’IN EMİRDAĞ İLÇESİNE BAĞLI ÇATALLI KÖYÜ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN YELLİBEL YAYLASI’NDA YILIN İLK KAR YAĞIŞI GERÇEKLEŞTİ.