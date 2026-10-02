Vali Baruş, Tümgeneral Cengiz Yıldız ile asayişi masaya yatırdı

Vali Baruş'ın ziyareti:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanlığına nezaket ziyaretinde bulunarak komutanlık yetkilileriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Baruş, karşılama mangasını selamladı ve komutanlıkta resmi ağırlama törenine katıldı.

karşılama ve şeref defterinin imzalanması:

Vali Baruş'un binaya gelişi sırasında askeri tören mangası tarafından karşılanması dikkat çekti. Karşılama töreninin ardından Vali Aydın Baruş, komutanlık şeref defterini imzaladı ve kurum yetkilileriyle kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

görüşmenin içeriği ve temenniler:

Ardından makama geçen Baruş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ile bir süre baş başa görüşme yaptı. Görüşmede yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları ele alınırken, Vali Baruş, Tümgeneral Yıldız'a yeni görevinde başarılar ve kolaylıklar diledi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNARAK, İL JANDARMA KOMUTANI TÜMGENERAL CENGİZ YILDIZ İLE BİR ARAYA GELDİ.