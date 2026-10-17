Vali Çağatay KTSO yönetimini makamında kabul etti

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) başkanlığına seçilen Ömer Ayar, Meclis Başkanlığına seçilen Murat Sönmez ve oda meclis üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretin gündemi:

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çağatay, heyeti tebrik ederek yeni görevlerinin hayırlı olmasını temenni etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Kabulde karşılıklı iyi dilekler paylaşıldı.

Vali Çağatay'ın değerlendirmesi:

Vali Çağatay, Karabük’ün ekonomik ve ticari gelişimine katkı sunacak çalışmaların önemine dikkat çekti ve yeni dönemin iş dünyası ve kentin gelişimi açısından hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Görüşme, ilin ekonomik öncelikleri ile oda ve valilik arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak irade mesajıyla sonlandı.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI (KTSO) BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN ÖMER AYAR, MECLİS BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN MURAT SÖNMEZ VE ODA MECLİS ÜYELERİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ.