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Vali Eldivan sağlık ve sosyal hizmetlerde uygulamaları yerinde inceledi

Bayburt Valisi Eldivan, Meteoroloji, Devlet Hastanesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler ziyaretlerinde yürütülen çalışmaları inceledi, personele teşekkür etti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Emre Koç

Vali Eldivan sağlık ve sosyal hizmetlerde uygulamaları yerinde inceledi

Vali Eldivan kent kurumlarında incelemelerde bulundu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kent merkezindeki kamu kurumlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Meteoroloji'den yağışların son durumu

Vali Eldivan, il genelinde aralıklarla devam eden yağışlara ilişkin son bilgileri almak üzere Meteoroloji Müdürü Bayburt Sayımer ile bir araya geldi. Sayımer'den alınan bilgiler doğrultusunda ilin yağış durumu değerlendirildi ve kurumda yürütülen çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Hastane ve sosyal hizmet ziyaretleri

Eldivan, Bayburt Devlet Hastanesi'nin kardiyoloji ve göğüs hastalıkları servislerinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi. Ziyaret sırasında sağlık çalışanlarıyla da görüşen Vali, personele özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki görüşmelerde ise il müdürü ve birim amirlerinden müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmalar ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında bilgi alındı. Eldivan, birimleri dolaşarak personelle sohbet etti, hizmet sunumunda duyarlılık ve özverinin önemine vurgu yaptı ve personele görevlerinde kolaylıklar diledi.

VALİ ELDİVAN KURUMLARIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

VALİ ELDİVAN KURUMLARIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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