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Vali Masatlı Erzin'de esnafla buluştu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin ilçesinde Atatürk Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret edip esnaf ve vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Vali Masatlı Erzin'de esnafla buluştu

Vali Masatlı'nın Erzin ziyaretinin özeti:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin ilçesinde esnafı ziyaret ederek bölgedeki ticari hayatı yerinde inceledi. Ziyaret sırasında esnafın talepleri ve işletmelerin mevcut durumu hakkında bilgi alındı.

Ziyaret rotası ve esnafla sohbet:

Masatlı, Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek gezerek işletme sahipleriyle sohbet etti. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali, günlük işleyişe ilişkin gözlemlerini paylaştı ve işletmelerin durumunu dinledi.

Vatandaşlarla temas ve talepler:

Ziyaret esnasında alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Masatlı, onların talep ve düşüncelerini dinledi. Vatandaşların ilettiği konular not alındı ve ziyaret doğal bir fikir alışverişi ortamında tamamlandı.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ERZİN İLÇESİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ERZİN İLÇESİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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