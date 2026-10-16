Vali Masatlı Erzin'de esnafla buluştu

Vali Masatlı'nın Erzin ziyaretinin özeti:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Erzin ilçesinde esnafı ziyaret ederek bölgedeki ticari hayatı yerinde inceledi. Ziyaret sırasında esnafın talepleri ve işletmelerin mevcut durumu hakkında bilgi alındı.

Ziyaret rotası ve esnafla sohbet:

Masatlı, Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek gezerek işletme sahipleriyle sohbet etti. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali, günlük işleyişe ilişkin gözlemlerini paylaştı ve işletmelerin durumunu dinledi.

Vatandaşlarla temas ve talepler:

Ziyaret esnasında alışveriş yapan vatandaşlarla da bir araya gelen Masatlı, onların talep ve düşüncelerini dinledi. Vatandaşların ilettiği konular not alındı ve ziyaret doğal bir fikir alışverişi ortamında tamamlandı.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, ERZİN İLÇESİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.