Vali Sözer camiler ve din görevlilerinin toplumdaki rolünü vurguladı

Valilik makamında buluşma:

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Yusuf Dikmen ve beraberindeki din görevlileriyle valilik makamında bir araya geldi. Toplantıda kentte haftaya ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve sahadaki uygulamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Haftanın gündemi:

Görüşmede, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler ile camilerin toplum hayatındaki işlevleri ele alındı. Katılımcılar, camilerin eğitim, dayanışma ve manevi değerlerin aktarımında merkez bir rol oynadığını vurguladı.

Vali Sözer'in vurguları:

Vali Sözer, din görevlilerinin vatandaşlara dini hizmetlerin ulaştırılmasında taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Camilerimiz, milletimizin birlik ve beraberliğinin güçlendiği, manevi değerlerimizin yaşatıldığı önemli mekanlardır. Bu anlamlı hafta vesilesiyle özveriyle görev yapan tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Sözer, din görevlilerinin haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi ve camilerin toplum içindeki rollerinin güçlendirilmesine ilişkin ortak çabaların önemine değindi.

VALİ SÖZER, DİN GÖREVLİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ