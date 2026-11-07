Van-Özalp kara yolunda yağış kaynaklı çarpışma: 9 hayatını kaybetti, 5 yaralı

Van-Özalp kara yolunda çarpışma:

Van-Özalp karayolunun 49. kilometresinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen kazada, yoğun yağışın etkisiyle yolun kayganlaşması sonucu bir tır ile İran plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs hurdaya döndü ve olay yerine yapılan ilk ihbarın ardından çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza yerine intikal eden birimler arasında 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri bulunuyordu. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleler ve kurtarma çalışmaları derhal başlatıldı.

Müdahale ve tespitler:

Olay yerinde ilk incelemeyi yapan ekipler, kazada 5’i kadın, 4’ü erkek olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca 3’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere 5 yaralının, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık kuruluşlarına sevk edildiği bildirildi.

Kazanın meydana geldiği yolda yağış ve kayganlık faktörünün belirleyici olduğu yönünde ilk tespitler yapıldı; kurtarma ekipleri çevresel güvenliği sağlayarak yaralılara müdahale etti ve bölgedeki trafiği kontrol altına aldı.

Vali ve yetkililerin açıklaması:

Van Valisi Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ve Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez kazanın ardından bölgeye gelerek bilgi aldı. Vali Balcı, ekiplerin ilk tespitlerine göre kazanın yoğun yağış ve yolun kaygan olması nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.

Vali Balcı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek yaralıların hastanede ilk tıbbi müdahalelerinin yapıldığını ve ilgili birimlerin çalışmaları sürdürdüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma ve trafik güvenliği çalışmalarının devam ettiği, gerektiğinde daha ayrıntılı tespitlerin yapılacağı bildirildi.

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