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Nevşehir'de metruk garajdaki yangın 14 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açtı

Nevşehir'de metruk binanın garajındaki hurda araçta çıkan yangında vücudunun yüzde 80'i yanan 14 yaşındaki A.E., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 22:10

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 22:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nevşehir'de metruk garajdaki yangın 14 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açtı

olayın gelişimi:

Nevşehir merkez Raşitbey Mahallesi Eski Hamam Sokak'ta, Külliye Camii karşısında bulunan metruk binanın garajında bir hurda araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayda, garajda araçla uğraştığı öğrenilen 14 yaşındaki A.E.'nin kıyafetleri alev aldı ve çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

sağlık müdahalesi ve sevk:

Ağır yaralanan çocuk ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunun yüzde 80'i yanan A.E., buradaki ilk müdahalenin ardından daha ileri tedavi için Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen 14 yaşındaki A.E., hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

soruşturma ve değerlendirme:

Olayla ilgili polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Yetkililer, hem yangının kaynağı hem de olayın gelişimiyle ilgili delillerin titizlikle toplanacağını bildirdi.

Olayın meydana geldiği adres olarak belirtilen yer, haber kaynaklarında Külliye Camii karşısı ve Kara Camii altında bulunan metruk bina olarak ifade edildi; soruşturma sürecinde bu noktalar da değerlendirilecek.

Yaşanan gelişme, metruk yapıların ve hurda araçların bulunduğu alanlarda alınması gereken güvenlik önlemlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

NEVŞEHİR&#039;DE KAYAŞEHİR VE NEVŞEHİR KALESİ BÖLGESİNDE BULUNAN METRUK BİNADAKİ HURDA ARAÇTA ÇIKAN...

NEVŞEHİR'DE KAYAŞEHİR VE NEVŞEHİR KALESİ BÖLGESİNDE BULUNAN METRUK BİNADAKİ HURDA ARAÇTA ÇIKAN YANGINDA AĞIR YARALANAN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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