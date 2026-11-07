Beylikdüzü'nde kapı eşiğinde hayatı değişti: 72 yaşındaki adam felç riskiyle karşı karşıya

kaza ve ilk müdahale:

Olay, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 72 yaşındaki Ahmet Duran Darendeoğlu oturduğu sitenin kapısının önünde karşıdan karşıya geçerken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi ve Darendeoğlu hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tetkiklerde, Darendeoğlu'nun vücudunda kırıklar ve beyin kanaması tespit edildi; hasta yoğun bakıma alınarak entübe edildi ve yaşam mücadelesi veriyor.

İddiaya göre, polise hastanın bilincinin açık olduğu bildirilmesi üzerine çarpan sürücü savcılık tarafından serbest bırakıldı.

ailenin tepkisi ve açıklamalar:

Ailenin tepkisi sert oldu. Oğlu Gökhan Darendeoğlu babasının durumunu ve yaşadıkları süreci şöyle anlattı: "Şahıs 80 yaşında üzerinde olduğu için sanırım iyi niyet kullanarak salmışlar. Benim babam şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Sol kolu sol kalçası kırık doktorlar hiç ümitli konuşmuyor. Entübe durumda. Bu haldeyken şahısın bu şekilde evde rahatça oturmasını biz kabullenemiyoruz. Bize hiç ulaşamadılar insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bugün bir kediye bir köpeğe vurduğumuzda bile içimiz el vermiyor dönüp gitmeye. Ama bunlar bir geçmiş olsunu bile çok gördüler bize. Babam 72 yaşında bir dakika yerinde duramayan yaşı gereği gezen tozan birisiydi. Böyle bir insanın bütün yaşam fonksiyonlarını elinden aldılar"

Gökhan, sürücünün salınmasını ve aileye bilgi verilmemesini eleştirerek babasının sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çekti.

görüntüler ve kayıt:

Yaşanan olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Darendeoğlu'nun karşıdan karşıya geçerken hızla gelen aracın çarpması yer alıyor.

AHMET DURAN DARENDEOĞLU (72)