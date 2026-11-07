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Keban'da evinin önünde vurulan 56 yaşındaki iki çocuk annesi hayatını kaybetti

Elazığ’ın Keban ilçesi Denizli köyünde, 5 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan 56 yaşındaki iki çocuk annesi hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 21:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Keban'da evinin önünde vurulan 56 yaşındaki iki çocuk annesi hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde meydana gelen olayda, 5 yıl önce boşandığı kişi tarafından hedef alınan Nazmiye Ö. (56) evinin önünde pompalı tüfekle vuruldu. Saldırının ardından şüpheli A.P. olay yerinden kaçtı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Soruşturma ve adli işlemler:

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Nazmiye Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Keban ilçesi girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; jandarma ekipleri delil toplama ve tanık ifadelerini alma çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek bilgi paylaşımı yapacağını bildirdi.

ELAZIĞ&#039;IN KEBAN İLÇESİNDE A.P., 5 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİ NAZMİYE P.&#039;Yİ POMPALI TÜFEKLE...

ELAZIĞ'IN KEBAN İLÇESİNDE A.P., 5 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI ESKİ EŞİ NAZMİYE P.'Yİ POMPALI TÜFEKLE VURARAK ÖLDÜRDÜ VE JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALAND

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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