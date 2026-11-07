Orhun Ene: galibiyeti maçın başından sonuna kadar hak ettik

maç özeti:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Trabzonspor'u 91-81 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başantrenör Orhun Ene maçın gelişimi ve takımının performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ene'nin değerlendirmesi:

Ene, "Bugün maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak ettik" diyerek maça ilişkin net bir tavır koydu. Ayrıca, "Maçın genelinde rakibin sertliğine doğru cevap verip ilerleyen bölümlerde kontrolü elimize aldık" ifadelerini kullandı ve takımın disiplinli oyununu öne çıkardı.

maçın dönüm noktası:

Başantrenör üçüncü periyoda iyi bir başlangıç yapmanın önemine vurgu yaptı: "Üçüncü periyoda iyi başlamak istiyorduk. İyi bir başlangıç yaparak kontrolü elimize aldık. Bunun verdiği güvenle iyi bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyoruz". Ene'nin değerlendirmeleri, takımın rakibin sert oyununa karşılık verip ilerleyen süreçte oyunu kontrol altına almasıyla bağlantılı olarak sunuldu.

ORHUN ENE: "GALİBİYETİ HAK ETTİK"