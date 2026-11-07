Narkotik köpeğinin tepkisi bagaj döşemesindeki uyuşturucuyu ortaya çıkardı

Operasyonda ele geçirilenler:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda şüpheliler İ.G. ve A.L. isimli kişilerin bulunduğu otomobilde narkotik köpeği ile arama gerçekleştirildi.

Köpeğin tepkisi üzerine bagaj döşemesi söküldü:

Narkotik köpeğinin bagaj bölümüne verdiği tepki sonucu ekipler aracın sol yan döşemesini sökerek kontrol etti. Kaplamanın arkasına gizlenmiş 119,38 gram metamfetamin ele geçirildi. Aramada ayrıca 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira bulundu.

Gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe şüpheliler tutuklandı. Olay, bölgedeki uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kayda geçti.

KIRIKKALE'DE NARKOTİK KÖPEĞİNİN TEPKİ VERDİĞİ OTOMOBİLİN BAGAJINDAKİ DÖŞEMENİN ARKASINDA 119,38 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ