Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Narkotik köpeğinin tepkisi bagaj döşemesindeki uyuşturucuyu ortaya çıkardı

Kırıkkale'de yürütülen operasyonda narkotik köpeğinin tepki verdiği araçta, bagaj döşemesine gizlenmiş 119,38 gram metamfetamin ile 25 bin lira ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 22:02

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 22:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Narkotik köpeğinin tepkisi bagaj döşemesindeki uyuşturucuyu ortaya çıkardı

Operasyonda ele geçirilenler:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda şüpheliler İ.G. ve A.L. isimli kişilerin bulunduğu otomobilde narkotik köpeği ile arama gerçekleştirildi.

Köpeğin tepkisi üzerine bagaj döşemesi söküldü:

Narkotik köpeğinin bagaj bölümüne verdiği tepki sonucu ekipler aracın sol yan döşemesini sökerek kontrol etti. Kaplamanın arkasına gizlenmiş 119,38 gram metamfetamin ele geçirildi. Aramada ayrıca 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira bulundu.

Gözaltı ve adli süreç:

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe şüpheliler tutuklandı. Olay, bölgedeki uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kayda geçti.

KIRIKKALE&#039;DE NARKOTİK KÖPEĞİNİN TEPKİ VERDİĞİ OTOMOBİLİN BAGAJINDAKİ DÖŞEMENİN ARKASINDA 119,38...

KIRIKKALE'DE NARKOTİK KÖPEĞİNİN TEPKİ VERDİĞİ OTOMOBİLİN BAGAJINDAKİ DÖŞEMENİN ARKASINDA 119,38 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tesisat kovasında çıkan uyuşturucu Bartın'da iki kişiyi adliyeye taşıdı
images

Emniyet şeridinde durma zincirleme kazayı tetikledi
images

Nevşehir'de metruk garajdaki yangın 14 yaşındaki çocuğun ölümüne yol açtı
images

Beylikdüzü'nde kapı eşiğinde hayatı değişti: 72 yaşındaki adam felç riskiyle kar...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tesisat kovasında çıkan uyuşturucu Bartın'da iki kişiyi adliyeye taşıdı

Stoilov: arda'nın tartışmaları sahaya yansıdı, bir kişi eksik gibiydik

Emniyet şeridinde durma zincirleme kazayı tetikledi

Kar yağışı Ahmetusta Geidi'nde ulaşımı sekteye uğrattı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı