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Van YYÜ kardiyoloji anabilim dalı uzmanlık eğitimi akreditasyonunu tamamladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu'ndan tam akreditasyon belgesi aldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Van YYÜ kardiyoloji anabilim dalı uzmanlık eğitimi akreditasyonunu tamamladı

kardiyoloji anabilim dalı tam akreditasyon aldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından yürütülen değerlendirmeler sonucunda Kurum Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanarak tam akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı.

eğitim kalitesi ve ulusal tescil

Bu belge, kurumun uzmanlık eğitimi programlarının, öğretim kadrosunun ve hasta bakım standartlarının ulusal ölçekte kabul edildiğinin açık bir göstergesi oldu. Tam akreditasyon, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırma ve bilimsel standartları yükseltme yönündeki çalışmaların somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

liderlik ve ekip çalışmasının rolü

Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman öncülüğünde yürütülen kurumsal gelişim ve kalite odaklı yönetim anlayışı, hastanenin farklı branşlarda elde ettiği başarıların temelini oluşturdu. Akreditasyon sürecinde bölüm başkanı Prof. Dr. Yüksel Kaya ile kardiyoloji biriminin akademik ve idari kadrosunun gösterdiği özveri de belirleyici oldu.

Hastane yönetimi, bilimsel çalışmaları destekleyen, hasta güvenliğini önceliklendiren ve sürekli iyileştirmeyi esas alan uygulamalarla bölge halkına nitelikli sağlık hizmeti sunmayı sürdüreceklerini vurguladı. Kardiyoloji Anabilim Dalının tam akreditasyonunun hem uzmanlık eğitiminin niteliğine hem de kurumun kurumsal gelişimine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Elde edilen bu başarı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Dursun Odabaş Tıp Merkezi adına önemli bir gurur kaynağı olarak görülüyor ve sağlık alanında kalite ile akademik mükemmeliyet hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ortaya koyuyor.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (YYÜ) DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI, TÜRK...

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (YYÜ) DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI, TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA "KURUM TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YETERLİLİK BELGESİ" ALMAYA HAK KAZANARAK TAM AKREDİTE OLDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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