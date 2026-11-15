Van'da amatör telsiz ve İHAKUT ekipleri haberleşme güvenliğini değerlendirdi

İHAKUT ve TRAC Van şubesi bir araya geldi

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Van ekibi, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Van Şubesi (TRAC) Van ekibi ile bir araya gelerek afet ve acil durum haberleşmesini konuştu. Toplantıya TRAC Van Şube Başkanı Cihad Coşar ev sahipliği yaptı. İHAKUT Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Recep Dağ ile İHAKUT Van ekibi üyeleri de görüşmede hazır bulundu.

Afet haberleşmesinde telsizin rolü:

Görüşmede, afet ve acil durumlarda iletişim altyapısının zarar görmesi halinde telsizlerin ve amatör radyo istasyonlarının sağlayabileceği süreklilik üzerinde duruldu. Katılımcılar, telsiz kullanımının arama kurtarma faaliyetlerindeki pratik katkılarını, frekans yönetimini ve sahada hızlı iletişim kurmanın önemini paylaştı. Ayrıca gönüllü operatörlerin eğitimi ve telsiz donanımının lojistiği değerlendirildi.

İş birliği ve hazırlık adımları:

Toplantıda alternatif haberleşme yöntemleri, yedek enerji çözümleri ve koordinasyon protokolleri hakkında fikir alışverişi yapıldı. Kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının ve ortak tatbikatların, afet anında müdahale etkinliğini artıracağı vurgulandı. İHAKUT Van ekibi, TRAC Van Şube Başkanı Cihad Coşar'a nazik ev sahipliği ve paylaşılan tecrübeler için teşekkür etti.

Görüşme, afetlere hazırlık ve haberleşme alanında somut adımlar atılması yönünde mutabakatla sona erdi ve iki kurumun ilerleyen dönemlerde iş birliğini güçlendirme taahhüdüyle devam edeceği belirtildi.

İHAKUT HAVACILIK SPOR KULÜBÜ VAN EKİBİ, TÜRKİYE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ VAN ŞUBESİ (TRAC) VAN EKİBİ İLE BİR ARAYA GELDİ.