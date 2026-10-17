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Van'da denetimlerle su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği hedefleniyor

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri son bir ayda 35 tekne, 23 amatör balıkçı, 17 alabalık tesisi ve 22 satış noktasını denetledi; 700 bin yavru sazan bırakıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 16:18

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Van'da denetimlerle su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği hedefleniyor

Van'da denetimlerle su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği hedefleniyor

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri kaynaklarının korunması ve balıkçılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla son bir ayda kapsamlı denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

Denetim kapsamı ve uygulamalar:

Çalışmalar sırasında 35 balıkçı teknesi, 23 amatör balıkçı, 17 alabalık yetiştiricilik tesisi ve yaklaşık 22 perakende satış noktası kontrol edildi. Ayrıca ekipler 13 farklı su kaynağı ve 4 karaya çıkış yeri ile 8 yavru alabalık kuluçkahanesinde incelemelerde bulundu. Denetimlerde inci kefali, sazan, siraz ve diğer türlere yönelik avcılık faaliyetleri; avlanma dönemleri, kullanılan av araçları, ağ göz açıklıkları ve yasal avlanma limitleri açısından değerlendirildi.

Denetimler sırasında balıkçılara ve üreticilere su ürünleri mevzuatı, yasak dönemler ve sürdürülebilir avcılık uygulamaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Kurallara aykırı tespit edilen faaliyetlere karşı ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari yaptırımlar uygulandı ve gerektiğinde su ürünleri ile av araçlarına el konulmasına yönelik işlemler gerçekleştirildi.

Balıklandırma çalışmaları ve hedefler:

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi çerçevesinde Van'da 8 farklı su kaynağına toplam 700 bin yavru sazan bırakıldı. Bu çalışmayla balık popülasyonlarının desteklenmesi, iç su kaynaklarının verimliliğine katkı sağlanması ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, denetimlerin ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini, yetiştiricilikten perakende satışa kadar zincirin her halkasında mevzuata uyum ve sürdürülebilirliğin öncelikli hedef olduğunu belirtti.

VAN’DA SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI VE BALIKÇILIK FAALİYETLERİNİN MEVZUATA UYGUN...

VAN’DA SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ KORUNMASI VE BALIKÇILIK FAALİYETLERİNİN MEVZUATA UYGUN YÜRÜTÜLMESİ AMACIYLA SON BİR AYDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 35 BALIKÇI TEKNESİ, 23 AMATÖR BALIKÇI, 17 ALABALIK YETİŞTİRİCİLİK TESİSİ VE 22 PERAKENDE SATIŞ NOKTASI KONTROL EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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