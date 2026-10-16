Akbük'te otelde sahte pasaport iddiası: 14 göçmen, 10 kişi tutuklandı

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akbük Mahallesi'ndeki bir otele operasyon düzenlendi. Operasyonda otelde konakladığı belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

operasyonun ayrıntıları:

Yapılan kontrollerde, göçmenlerden 8'inin üzerindeki pasaportların sahte olduğu değerlendirildi. Şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, pasaportları sahte olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı ve ilerleyen süreçte tutuklanmalarına karar verildi.

şüpheliler ve işlem süreçleri:

Olayla bağlantılı olarak otel sahibi E. K. (51) ile otel çalışanı Y. A. (40) isimli şahısların da göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Bu iki şüpheli de gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerden kalan 6 kişi ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili kuruma teslim edildi; şahıslar Aydın GÖKSEM'e teslim edildi.

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE BİR OTELE DÜZENLENEN OPERASYONDA 14 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANIRKEN, PASAPORTLARININ SAHTE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 8 KİŞİ İLE OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞANI TUTUKLANDI.