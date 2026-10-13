Van'da kazı sırasında bitişik lokantanın çöküşü güvenlik kamerasında

Van'da lokanta çöküşü güvenlik kamerasında:

Van'ın İpekyolu ilçesinde, geçmiş yıllarda yıkılan Belediye İş Merkezinin bulunduğu alanda iş makineleriyle yürütülen kazı çalışmaları sırasında bitişikteki bir lokantanın bazı bölümleri çöktü. Olay, Şerefiye Mahallesi Hastane 2. Sokakta gerçekleşti.

görüntülerde o anlar:

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında çöküş anında bölgenin yoğun bir toz bulutuyla kaplandığı ve çevredeki kişilerin panikle kaçıştığı görülüyor. Kayıtlarda, bazı vatandaşların olayın hemen ardından yardım çağırdığı ve alandan uzaklaştığı anlar saniye saniye yer alıyor.

soruşturma ve güvenlik:

Yetkililer, yapılan ilk kontrollerde çalışmada bulunanların ve çevredeki vatandaşların zarar görmediğini, herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi. Olayla ilgili teknik incelemeler sürüyor; çöküşün nedenleri ve kazı çalışmalarının koşulları yetkili ekiplerce araştırılıyor.

VAN’DA KAZI ALANININ YANINDAKİ LOKANTANIN ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI