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Van'da kazı sırasında bitişik lokantanın çöküşü güvenlik kamerasında

Van İpekyolu'nda yürütülen kazı sırasında bitişikteki lokantanın bazı bölümleri çöktü; güvenlik kamerası toz ve panik anlarını kaydetti, can kaybı yok.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:52

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Van'da kazı sırasında bitişik lokantanın çöküşü güvenlik kamerasında

Van'da lokanta çöküşü güvenlik kamerasında:

Van'ın İpekyolu ilçesinde, geçmiş yıllarda yıkılan Belediye İş Merkezinin bulunduğu alanda iş makineleriyle yürütülen kazı çalışmaları sırasında bitişikteki bir lokantanın bazı bölümleri çöktü. Olay, Şerefiye Mahallesi Hastane 2. Sokakta gerçekleşti.

görüntülerde o anlar:

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında çöküş anında bölgenin yoğun bir toz bulutuyla kaplandığı ve çevredeki kişilerin panikle kaçıştığı görülüyor. Kayıtlarda, bazı vatandaşların olayın hemen ardından yardım çağırdığı ve alandan uzaklaştığı anlar saniye saniye yer alıyor.

soruşturma ve güvenlik:

Yetkililer, yapılan ilk kontrollerde çalışmada bulunanların ve çevredeki vatandaşların zarar görmediğini, herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi. Olayla ilgili teknik incelemeler sürüyor; çöküşün nedenleri ve kazı çalışmalarının koşulları yetkili ekiplerce araştırılıyor.

VAN’DA KAZI ALANININ YANINDAKİ LOKANTANIN ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

VAN’DA KAZI ALANININ YANINDAKİ LOKANTANIN ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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