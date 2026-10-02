Sinop'ta av sezonuyla birlikte perakende balık satışlarına denetim

Sinop'ta perakende satış noktalarında kapsamlı denetim

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 su ürünleri avcılığı sezonunun başlamasıyla kent genelindeki perakende balık satış noktalarında denetim gerçekleştirdi. Denetimler Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisleri tarafından yürütüldü.

Denetimin kapsamı:

İncelemelerde satışa sunulan balıkların yasal avlanabilir boy standartlarına uygunluğu, ilgili mevzuata riayet edilip edilmediği ile hijyen ve satış koşulları detaylı şekilde kontrol edildi. Ekipler, raf düzeni, muhafaza şartları ve etiketlemeye odaklanarak kent genelindeki perakende satış yerlerini mercek altına aldı.

Bulgular ve izlenecek yol:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı herhangi bir duruma rastlanmadığı belirtildi. Kurum yetkilileri, sağlıklı gıda arzının sürdürülebilirliği için denetimlerin av sezonu boyunca aralıksız devam edeceğini vurguladı.

SİNOP İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE PERAKENDE BALIK SATIŞ NOKTALARINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. YAPILAN SON KONTROLLERDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADIĞI BİLDİRİLDİ.