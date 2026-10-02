Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3452 +0,23%
Bist 12.308,84 +0,49%
Altın Gram 6.673,44 +0,52%
EUR/USD 1,1256 +0,10%
Brent Petrol 99,26 -2,98%
--°

Sinop'ta av sezonuyla birlikte perakende balık satışlarına denetim

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 av sezonu başında kentteki perakende balık satışlarında hijyen ve boy denetimi yaptı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Sinop'ta av sezonuyla birlikte perakende balık satışlarına denetim

Sinop'ta perakende satış noktalarında kapsamlı denetim

Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 su ürünleri avcılığı sezonunun başlamasıyla kent genelindeki perakende balık satış noktalarında denetim gerçekleştirdi. Denetimler Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisleri tarafından yürütüldü.

Denetimin kapsamı:

İncelemelerde satışa sunulan balıkların yasal avlanabilir boy standartlarına uygunluğu, ilgili mevzuata riayet edilip edilmediği ile hijyen ve satış koşulları detaylı şekilde kontrol edildi. Ekipler, raf düzeni, muhafaza şartları ve etiketlemeye odaklanarak kent genelindeki perakende satış yerlerini mercek altına aldı.

Bulgular ve izlenecek yol:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen denetimlerde kurallara aykırı herhangi bir duruma rastlanmadığı belirtildi. Kurum yetkilileri, sağlıklı gıda arzının sürdürülebilirliği için denetimlerin av sezonu boyunca aralıksız devam edeceğini vurguladı.

SİNOP İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA...

SİNOP İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE PERAKENDE BALIK SATIŞ NOKTALARINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ. YAPILAN SON KONTROLLERDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADIĞI BİLDİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul'da yenilikçi ekonomiye 300 milyon TL'lik mali destek programı
images

Orta Anadolu’da imalat sanayiine yeni ivme: Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta 13 proje...
images

Malatya'da oda seçimlerinde çoğunluğu alan Sadıkoğlu üçüncü kez başkan oldu
images

İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan 300 milyon TL'lik programla yenilikçi ekonomi haml...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da OKUSAM projesiyle okuma kültürü güçlendirilecek

Adalet arayışı limanda: Filo Jet faciasının yakınları mahkeme sonrası yürüdü

Kapatıldığı belirtilen ruhsatsız ocakta göçük: madenci hayatını kaybetti

Ulubey yolunda çarpışma: aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı