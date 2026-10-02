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Geleceği birlikte belirleyelim: Elazığ TSO üyeleri oy kullanmaya davet edildi

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, 3 Ekim 2026'da yapılacak seçimlerde üyeleri sandığa çağırdı; oy saatleri, yeri ve belge gerekliliklerini açıkladı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:52

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Geleceği birlikte belirleyelim: Elazığ TSO üyeleri oy kullanmaya davet edildi

Seçim günü ve oy verme saatleri:

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde dört yılda bir düzenlenen Organ ve Meslek Grupları seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. Başkan İdris Alan, üyeleri odanın ve kentin geleceğini doğrudan etkileyecek bu sürece aktif katılım göstermeye davet etti. Seçimlerin yapılacağı merkez olarak belirlenen adres, organizasyon saatleri ve kapsamı üyelerin tercihlerini yönlendirecek önemli bilgiler arasında yer alıyor.

Seçimlerde oy verme işlemleri 09.00'da başlayıp 17.00'de sona erecek ve üyeler bir gün boyunca sandık başına giderek temsilcilerini belirleyecek. Toplam 19 meslek grubu için yarışmanın yürütüleceği organizasyon, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Koç İlkokulu'nda gerçekleştirilecek.

Alan, seçim takvimine dair açıklamasında şu ifadeyi kullandı: "Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın dört yılda bir yapılan seçimleri, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü Koç İlkokulu’nda gerçekleştirilecektir."

Oy kullanma koşulları ve belge zorunluluğu:

Başkan Alan, oy kullanma düzenlemeleri hakkında net kurallar paylaştı. Şahıs şirketi sahipleri yalnızca kimlik kartlarıyla oy kullanabilirken, Limited veya Anonim şirket statüsündeki kuruluşların kimlik kartlarının yanında zorunlu belgeleri de sunmaları gerekiyor. Bu belgeler arasında Seçim Yetki Belgesi veya Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi bulunuyor.

Alan, belge zorunluluğunu ve temin sürecini şu sözlerle açıkladı: "Eğer firmamız, Limited ya da Anonim şirket statüsünde ise kimlik kartı ile birlikte Seçim Yetki Belgesi veya Seçime Özgü e-Sicil Tasdiknamesi seçim kuruluna ibraz edilmek zorundadır. Bugüne kadar yetki belgesi almayan üyelerimiz gün içinde Ticaret ve Sanayi Odası’ndan belgelerini alabilirler. Ayrıca odamız seçim günü de açık olacak ve belge taleplerini karşılayacaktır." Üyelere, belge işlemlerini seçime bırakmamaları ve mümkünse önceden tamamlamaları tavsiye edildi.

Demokratik sürece vurgu yapan Alan, katılım çağrısını yineleyerek, "Odamızın ve şehrimizin geleceği için bu önemli seçim için tüm üyelerimizi oy vermek için sandığa davet ediyorum" dedi ve seçimin üyeler, oda ile şehir için hayırlı olmasını diledi. Başkanın açıklamaları, seçimin düzen ve güvenlik önlemleri çerçevesinde şeffaf biçimde yürütüleceğine dair güvence de sundu.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN, TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN VE MESLEK...

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN, TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGAN VE MESLEK GRUPLARI SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE ÜYELERE ÇAĞRIDA BULUNARAK OY KULLANMAYA DAVET ETTİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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