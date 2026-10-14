Van'da yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler uçakla sınır dışı edildi

Van'da sınır dışı işlemleri tamamlandı:

Van'da farklı tarihlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerince yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri tamamlandı. Şahıslar Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinde işlem gördü ve ardından uçuş için havalimanına sevk edildi.

Yakalama ve idari süreç:

Farklı tarihlerde yakalanan göçmenler, Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde kayıt ve kimlik tespit işlemlerine tabi tutuldu. Merkezi işlemlerin ardından ilgili kişiler, sınır dışı kararı doğrultusunda transfer edildi.

Güvenlik önlemleri ve sınır dışı:

Transferler sırasında sıkı güvenlik önlemleri uygulandı. Göçmenler, Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi ve Afganistan Hava Yolları uçuşlarıyla kendi ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi.

VAN'DA GÜVENLİK GÜÇLERİNCE FARKLI TARİHLERDE YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU DÜZENSİZ GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLDİ.