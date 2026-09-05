Van’ın ulaşımında yeni dönem: havalimanı-belediye tramvay hattı kente değer katacak

Karar ve proje kapsamı:

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı" projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesine alınması yürürlüğe girdi. Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve bunun Van için tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Aslan, projenin şehir hastanesi, havalimanı ve belediye gibi kentin ana arterlerini raylı sistemle birbirine bağlayacağını belirterek yatırımın altyapı, ulaşım ve kent planlaması açısından dönüştürücü etkisine dikkat çekti.

Kararın stratejik önemi:

Memet Aslan projenin Cumhurbaşkanlığı kararıyla Bakanlıkça üstlenilmesinin stratejik bir önem taşıdığını söyleyerek şu ifadeyi kullandı: "Şehir hastanesi, havalimanı ve belediye gibi kentin ana arterlerini birbirine bağlayacak olan bu dev projenin devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın himayelerine alınması, yatırımların çok daha hızlı, nitelikli ve kararlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. Bu karar, Van’ın vizyonuna yakışır bir ulaşım ağının temellerini atmıştır."

Sanayi ve ekonomik etkileri:

Van OSB Başkanı, modern raylı sistemin sadece kent içi ulaşımı kolaylaştırmayacağını; aynı zamanda sanayi, lojistik ve iş gücü erişimi üzerinde doğrudan etki yapacağını vurguladı. Projenin üretim ve tedarik zincirleri üzerindeki olumlu yansımalarının, yatırım ve istihdamı destekleyeceği öngörülüyor.

Aslan, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Modern toplu taşıma projeleri sadece kent içi ulaşımı kolaylaştırmakla kalmaz; aynı zamanda sanayicimizin, çalışanlarımızın ve iş dünyamızın lojistik ve erişim imkânlarını doğrudan güçlendirir. Şehir hastanesi ve havalimanı gibi kritik noktaların raylı sistemle birleşmesi, Van’ın cazibesini artırarak kentin vizyonunu ve geleceğini daha ileri bir noktaya taşıyacaktır. Üretim, yatırım ve istihdam şehri olma yolunda ilerleyen Van’ımız için bu tür altyapı hamleleri büyük önem taşımaktadır."

Van iş dünyası açısından hattın tamamlanmasıyla özellikle hava yolu bağlantıları, sağlık hizmetlerine erişim ve merkezler arası aktarmalar daha verimli hale gelecek; bu da kentin ekonomik rekabet gücünü artıracak.

Van OSB ve Memet Aslan, karardan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, projenin takibinde rol oynayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van Valisi Ozan Balcı ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerini iletti. Aslan sözlerini şu şekilde tamamladı: "Van’ımızın çehresini değiştirecek, ulaşımını rahatlatacak ve sanayimiz başta olmak üzere tüm kente değer katacak bu tarihi karardan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Van iş dünyası ve sanayicilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca projenin takibinde ve hayata geçirilmesinde emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na, Van Valimiz Ozan Balcı’ya ve tüm yetkililere teşekkür ediyor, tramvay hattının Van’ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, "ŞEHİR HASTANESİ-HAVALİMANI-BELEDİYE TRAMVAY HATTI" PROJESİNİN ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANI KARARI'NIN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADIKLARINI BELİRTTİ.