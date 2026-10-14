Van’ın zorlu ikliminde tropik meyve yetiştiren acil tıp doktoru

Van’da hekimlik ve bahçıvanlık aynı bahçede buluşuyor

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tatlı, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu olarak sürdürdüğü hekimlik görevinin yanı sıra, Edremit ilçesindeki 300 metrekarelik bahçesinde sıra dışı bir tarım çalışması yürütüyor. Tatlı, geleneksel sebze ve meyvelerin yanında egzotik türleri de deneyerek toplamda 60'tan fazla ağaç ve bitki türü yetiştiriyor.

çeşitlilik ve aşılama teknikleri:

Bahçede domates, biber, salatalık gibi sebzelerin yanı sıra kivi, Paraguay şeftalisi, pepino, altın çilek ve goji berry gibi farklı türler bulunuyor. Tatlı, merakını internet araştırmalarıyla geliştirdiğini ve deneme-yanılma yöntemiyle ilerlediğini belirtiyor. Aşılama yöntemiyle de farklı sonuçlar elde etti; Paraguay şeftalisini erik ve kayısı ağaçlarına aşıladığını, kayısıda bir dalın şimdi Paraguay şeftalisi verdiğini aktardı.

Deneylerine ilişkin Tatlı, "Goji berry üç ayrı çeşidiyle Van’ın iklimine tamamen uyum sağladı. Tatları da son derece güzel. Altın çilek aromatik yapısıyla öne çıkıyor ve her yıl ekim alanını genişletiyorum. Pepino meyvesi de zaman zaman meyve veriyor ve tadı kavunu andırıyor" ifadelerini kullandı.

ürün durumu, uyum ve komşularla paylaşım:

Tatlı, bazı türlerden ürün almaya başladığını, bazılarının ise hâlâ gelişim gösterdiğini belirtiyor. İncir meyve verirken, Trabzon hurması ve kivi fidanları tutmuş ancak henüz meyve vermemiş. Ayrıca kestanenin bölgeye uyum sağladığını vurguladı. Bahçede pavlonya (Paulownia) ve karadut gibi ağaçların yanı sıra elma, armut, ayva, kiraz, vişne, iğde, badem, kayısı ve erik gibi geleneksel meyve ağaçları da yer alıyor.

Bahçedeki kokulu üzümün yüksek verim verdiğini aktaran Tatlı, "Tek bir kökten gelişerek duvarın tamamını kaplayan aromatik üzümümüz yüksek verim veriyor. Ağızda hoş bir çiçek kokusu bırakıyor. Bu üzümleri komşularımızla ve yoldan geçen vatandaşlarla paylaşıyoruz" dedi. Bu paylaşımlar, bahçenin yerel toplulukla kurduğu bağı ve üretimin sosyal etkisini de ortaya koyuyor.

Tatlı’nın çalışması, zorlu iklim koşullarına rağmen bitki çeşitliliğini artırma ve yerel ekosistem içinde yeni türleri deneme çabasının somut bir örneğini sunuyor. Deneysel aşılama ve sabırlı gözlemler, bahçede hem geleneksel hem de egzotik türlerin bir arada üretilebildiğini gösteriyor.

VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ EĞİTİM SORUMLUSU DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET TATLI, EDREMİT İLÇESİNDEKİ 300 METREKARELİK BAHÇESİNDE TROPİK MEYVELER DAHİL 60’TAN FAZLA AĞAÇ VE BİTKİ TÜRÜ YETİŞTİRİYOR.