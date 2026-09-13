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Vanuatu açıklarında feribot faciası: arama çalışmaları güneydoğu kıyısına kaydırıldı

Vanuatu açıklarında MV Matui'nin cuma günü batması sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi kayıp; arama güneydoğu kıyısına odaklandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Vanuatu açıklarında feribot faciası: arama çalışmaları güneydoğu kıyısına kaydırıldı

olayın ayrıntıları:

Avustralya’nın doğusundaki ada ülkesi Vanuatu açıklarında cuma günü, MV Matui adlı feribotun batması sonucu en az bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından açıklama yapan Başbakanlık Ofisi, şu anda 30 kişinin kayıp olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, kazanın oluş biçimi hakkında kesin tespitlerin soruşturma sonucunda yapılacağını belirtse de, başkentten yapılan açıklamada güçlü rüzgârlar, denizcilik uyarılarının dikkate alınmaması ve geminin muhtemel aşırı yüklenmesi gibi etkenlerin ihmalin sonucu olarak göründüğü ifade edildi.

arama ve yönlendirme kararları:

Başbakan Jotham Napat’ın ofisi, açık denizde yürütülen arama çalışmalarının azaltılacağını ve ekiplerin akıntının hayatta kalanları sürüklemiş olabileceği güneydoğu kıyısı bölgesine yönelerek aramaları yoğunlaştıracağını açıkladı. Yetkililer, sahadaki koşullar nedeniyle arama taktiklerinde değişikliğe gidildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Başbakanlık Ofisi, kayıp yakınlarına ve kazada etkilenenlere destek mesajı ileterek, toplumun yas döneminde ailelerin yanında olduğunu belirtti.

kurtarma çalışmalarının başlangıcı:

Luganville bölgesini temsil eden milletvekili Matai Seremaiah, kurtarma çalışmalarının bir MV Matui mürettebat üyesinin kıyıya yüzerek çıkarak alarm vermesinin ardından başladığını söyledi. Seremaiah, mürettebat üyesinin alabora olma bilgisini yetkililere ilettiğini ve bunun üzerine arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini kaydetti.

Avustralya’nın doğusundaki ada ülkesi Vanuatu açıklarında cuma günü MV Matui isimli feribotun...

Avustralya’nın doğusundaki ada ülkesi Vanuatu açıklarında cuma günü MV Matui isimli feribotun batması sonucu en az bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 30 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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