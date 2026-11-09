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Vazelon Manastırı için bilimsel restorasyon yol haritası hazır

Maçka'daki Vazelon Manastırı için rölöve, restitüsyon, restorasyon ve inşaat mühendisliği projelerinin ihale süreci tamamlandı, koruma ve turizm hedefleniyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Vazelon Manastırı için bilimsel restorasyon yol haritası hazır

Vazelon Manastırı proje ihalesi tamamlandı

Trabzonun Maçka ilçesinde yer alan ve yapım tarihi MS 270 ile MS 317 arasına tarihlenen Vazelon Manastırı için yürütülen koruma çalışmaları bir aşama daha geçti. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu projeye ilişkin ihale sürecinin sona erdiğini açıkladı.

projenin kapsamı ve hedefleri:

İhale, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve İnşaat Mühendisliği Projeleri Yapımı Hizmet Alımı İşi başlığı altında tamamlandı. Karaismailoğlu, Trabzonun binlerce yıllık tarihî ve kültürel birikimine vurgu yaparak, manastırın özgün kimliğinin ve mimari özelliklerinin korunmasının temel hedef olduğunu belirtti. Proje çalışmaları tamamlandığında, restorasyon sürecinin bilimsel esaslara göre yürütülmesi ve yapıların gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

koruma statüsü ve taşınmaz bilgileri:

Vazelon Manastırı, Maçka ilçesi Kiremitli Mahallesi nde yer alıyor ve mülkiyeti Maliye Hazinesi ne ait olup Kültür ve Turizm Bakanlığı na tahsisli durumda. Yapı, toplam 3 248 metrekarelik bir alanı kaplıyor ve dört katlı bir düzenlemeye sahip. Ayrıca, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 31 Ocak 2011 tarih ve 3177 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiş bulunuyor.

Yetkililer, proje aşamasının tamamlanmasının ardından koruma-restorasyon süreçlerinin hızlanacağını, arkeolojik ve mimari değerlerin korunarak bölgenin kültür turizmi potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlanacağını vurguladı. Bu çerçevede çalışmaların hem bilimsel titizlikle hem de sürdürülebilir turizm hedefleriyle yürütülmesi planlanıyor.

Projenin uygulanmasıyla Vazelon Manastırının hem korunması hem de ziyaretçilerin erişimine uygun, güvenli ve bilgilendirici bir şekilde düzenlenmesi hedefleniyor. Karaismailoğlu, Trabzonun tarihî ve kültürel değerlerini korumaya ve şehri kültür turizminde daha güçlü bir konuma taşımaya yönelik çabaların süreceğini ifade etti.

TRABZON’UN MAÇKA İLÇESİNDE BULUNAN TARİHÎ VAZELON MANASTIRI’NIN KORUNMASI VE GELECEĞE TAŞINMASI...

TRABZON’UN MAÇKA İLÇESİNDE BULUNAN TARİHÎ VAZELON MANASTIRI’NIN KORUNMASI VE GELECEĞE TAŞINMASI AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA PROJE İHALESİNİN TAMAMLANDIĞI BELİRTİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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