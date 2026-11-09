Pazaryerinde modernleşme: 510 sergiye bireysel elektrik altyapısı

Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'nde elektrik altyapısı yenileniyor:

Karacabey Belediyesi, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri’nde kapsamlı bir elektrik altyapısı yenileme çalışması yürütüyor. Proje kapsamında farklı kesitlerde toplam 5 bin metre kablo kullanılacak ve pazaryerindeki 510 serginin tamamına enerji ulaştırılacak. Yenileme ile her esnafın bağımsız elektrik aboneliği yapılmasının önü açılacak; esnaflar gerekli başvuruları UEDAŞ aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Çalışmaların tamamlanmasının 2027 yılıyla hedeflendiği belirtildi.

Çalışmaların teknik boyutu ve uyum:

Tüm imalatlar Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ile TEDAŞ standartlarına uygun olarak planlanıyor. Bu kapsamda elektrik dağıtım hatları, bağlantı noktaları ve tesisat düzenlemeleri teknik gerekliliklere göre gerçekleştirilecek; amaç, pazaryerinin daha güvenli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşmasıdır.

Belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Karabatı, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri’nde esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak, güvenli ve modern bir altyapı için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini; 5 bin metre kabloyla 510 serginin tamamına enerji ulaştıracaklarını söyledi. Başkan, en önemli hedeflerden birinin her esnafın kendi elektrik aboneliğini yapabileceği altyapıyı hazırlamak olduğunu vurgulayarak çalışmaların yeni yılla birlikte tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Belediyenin geniş hizmet anlayışı:

Karacabey Belediyesi, kent genelindeki altyapı çalışmalarını güçlendirmeye devam ediyor. Pazaryerindeki bu yenileme, esnafın işini kolaylaştırmayı ve ticari hayatı desteklemeyi amaçlayan uygulamalar arasında yer alıyor; belediye, benzer altyapı iyileştirmelerini sürdüreceklerini bildirdi.

KARACABEY BELEDİYESİ, ÖMER MATLI KAPALI PAZARYERİ’NDE 510 SERGİNİN TAMAMINI KAPSAYAN KAPSAMLI ELEKTRİK ALTYAPISI YENİLEME ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR. TOPLAM 5 BİN METRE KABLONUN KULLANILACAĞI PROJEYLE HER ESNAFIN BAĞIMSIZ ELEKTRİK ABONELİĞİ YAPABİLMESİNİN ÖNÜ AÇILIRKEN, DAHA GÜVENLİ VE MODERN BİR ENERJİ ALTYAPISI OLUŞTURULACAK. BELEDİYE BAŞKANI FATİH KARABATI, "ESNAFIMIZIN KENDİ ELEKTRİK ABONELİĞİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİ, GÜVENLİ VE MODERN BİR ALTYAPI HAZIRLIYORUZ. PAZARCI ESNAFIMIZIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRAN HİZMETLERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ. ÇALIŞMALARIN 2027 YILIYLA BİRLİKTE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR.