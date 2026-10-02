Vefa Akdoğan göreve başladı: Van'da sosyal hizmetlere vurgu

göreve başlama ve ilk mesajı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın takdiriyle Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Vefa Akdoğan resmen göreve başladı. Atama, bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen personel düzenlemeleri kapsamında yapıldı.

Akdoğan göreve başlaması dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajda bakanlığın programlarına bağlı kalarak kentte hizmet vereceklerini vurguladı. Mesajında, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş’ın takdirleriyle Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Bakanlığımızın hizmet programları kapsamında Van ilimizin şanına yakışır hassasiyet ile siz değerli hemşehrilerimize vereceğimiz hizmetlerimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.

atama kapsamı ve görev değişimi:

Söz konusu atama kapsamında daha önce Van İl Müdürlüğü görevini yürüten İsmetullah Altun ise Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili olarak görevlendirildi. Atama ile birlikte kurumda görevlendirme ve devir teslim sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Akdoğan’ın göreve başlamasıyla birlikte bakanlığın hizmet programlarına uygun projeler ve uygulamaların Van’da önceliklendirilmesi hedefleniyor; yetkililer, kent halkına yönelik sosyal hizmetlerde süreklilik ve hassasiyet ilkesinin korunacağını açıkladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ’IN TAKDİRİYLE VAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE ATANAN VEFA AKDOĞAN, GÖREVİNE BAŞLADI.