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Veliler de sahnede: Ağrı'da 5. sınıf uyum haftası coşkusu

Abdulhaluk Çakan, Uyum Haftası'nda 75. Yıl Ortaokulunu ziyaret ederek 5. sınıf öğrencileri ve velilerle buluştu; okul-aile iletişimine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Veliler de sahnede: Ağrı'da 5. sınıf uyum haftası coşkusu

Uyum haftasında okul ve aile buluşması

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Şube Müdürü Fırat Güzelyüz ile birlikte Uyum Haftası kapsamında 75. Yıl Ortaokulunu ziyaret etti. Okulun konferans salonunda düzenlenen buluşmada 5. sınıfa yeni başlayan öğrencilerle birlikte veliler de ağırlandı. Çakan, velilerin yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ailelerin sürece aktif katılımının önemini vurguladı.

Velilerin rolü

Çakan, öğrencilerin eğitim hayatındaki başarısında ailenin ilgi ve desteğinin belirleyici olduğunu söyledi. Velilerin çocuklarının eğitim süreçlerini yakından takip etmeleri, öğretmenlerle düzenli iletişim kurmaları ve okul yönetimiyle işbirliği içinde olmalarının öğrencilerin okula uyumunu kolaylaştıracağını belirtti. Ayrıca okul-aile ilişkilerinin güçlü tutulmasının, öğrencinin benlik güveni ve okula aidiyet duygusu açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Öğrenciler ve öğretmenlerle yapılan görüşmeler

Ziyaretin devamında Çakan sınıfları gezerek 5. sınıf öğrencileriyle sohbet etti; yeni okuldaki ilk günlerine ilişkin duygu ve düşüncelerini dinledi. Öğrencilere öğretmenlerini dikkatle dinlemeleri, arkadaşlarıyla sağlıklı ilişkiler kurmaları ve merak ettikleri konuları sormaktan çekinmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Çakan, okulda her çocuğu emanet olarak gördüklerini belirterek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerinin de bütünsel olarak ele alındığını vurguladı.

Ziyaretin son bölümünde okulun öğretmenleriyle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim döneminin başlangıcı, öğrencilerin okula uyum süreci ve velilerle yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öğretmenlere yeni dönem için başarı dileyen Çakan, öğrencilerin eğitim yolculuğunda öğretmen rehberliği ile aile desteğinin birlikte önem taşıdığını yineledi.

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ABDULHALUK ÇAKAN, UYUM HAFTASI KAPSAMINDA 75. YIL ORTAOKULUNU ZİYARET...

AĞRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ABDULHALUK ÇAKAN, UYUM HAFTASI KAPSAMINDA 75. YIL ORTAOKULUNU ZİYARET EDEREK 5. SINIFA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLER VE VELİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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