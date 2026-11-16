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Velilerin yarıştığı okuma sınavı Bolvadin'de kitap kültürünü öne çıkardı

Bolvadin'de düzenlenen kitap okuma yarışmasında yaklaşık 150 veli Doğan Cüceloğlu'nun Başarıya Götüren Aile kitabından sınava girdi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Emre Koç

Velilerin yarıştığı okuma sınavı Bolvadin'de kitap kültürünü öne çıkardı

etkinlik özeti:

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından velilere yönelik bir kitap okuma yarışması düzenlendi. Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını teşvik etmek ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda veliler Doğan Cüceloğlu’nun Başarıya Götüren Aile adlı eserinden sorumlu tutuldu.

yarışmanın amacı:

Etkinliğin temel hedefi, okul ve aile arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve evde okuma alışkanlığını teşvik ederek öğrencilerin hem akademik hem de karakter gelişimine katkı sağlamaktı. Organizasyonu düzenleyen birimler, velilerin eser üzerinde tartışarak ev içi eğitim iklimini olumlu yönde etkilemesini amaçladı.

sınav ve katılım:

TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen sınava yaklaşık 150 veli katıldı. Sınav öncesinde okulun konferans salonunda velilerle bir araya gelen Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, öğrencilerin yetiştirilmesinde ailelerin üstlendiği sorumluluklara dikkat çekti.

Mehmet Ali Keleş şu değerlendirmeyi paylaştı: Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra karakter gelişimi, özgüven kazanımı ve hayata hazırlanmalarında anne babaların tutumları belirleyicidir. Güçlü bir eğitim sistemi, ancak sağlam temeller üzerine kurulu okul-aile iş birliğiyle mümkündür.

Etkinlik, veliler arasında kitap okuma bilincini güçlendirmeyi ve benzer çalışmaları yaygınlaştırmayı amaçlıyor; düzenleyiciler bu tür uygulamaların devam ettirilmesini hedefliyor.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VELİLERE YÖNELİK KİTAP OKUMA...

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN VELİLERE YÖNELİK KİTAP OKUMA YARIŞMASI DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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