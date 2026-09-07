Veyis Ateş serbest bırakıldı, duruşma 27 kasım 2026'ya ertelendi

duruşma ve tahliye kararı:

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, gazeteci Veyis Ateş hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçlamalarıyla 40 yıla kadar hapis istemi bulunuyor. Duruşmada alınan beyanların ardından mahkeme heyeti, Ateş'in tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, dosya kapsamı ve tanık ifadelerindeki çelişkiler ile ATK raporu sonuçları gibi unsurları değerlendirerek tutukluluğun devamına gerek olmadığına hükmetti. Dava bir sonraki celsede, 27 kasım 2026 tarihinde tekrar görülecek.

sanığın savunması:

Ateş, duruşmada aylık gelirinin 40-50 bin lira arasında olduğunu belirtip, yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunduğunu söyledi. Soruşturmanın ilk aşamasında 18 aralık 2025'te savcılığa çağrıldığını ve Mehmet Akif Ersoy hakkında sorulara açık şekilde cevap verdiğini anlattı. İfadesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildiğini ve kullanım tespit edilmediğini belirtti; ilk ifadesinden 11 gün sonra evinden gözaltına alındığını söyledi.

Ateş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, savcılığın tutuklama talebinin TCK 190 temelinde yapıldığını kaydetti ve şu soruları yöneltti: 'Bahsedilen ev bana ait değildir. Bana ait olmayan bir evde nasıl yer temin etmiş olabilirim? Kullanmadığım bir maddeyi nasıl temin edeyim?' Ayrıca, soruşturma sürecinde 'Uyuşturucu ticareti yaptığımı gösteren somut delil yok' dedi ve evinde veya üzerinde uyuşturucu madde bulunmadığını, ATK raporum negatiftir ifadelerini kullandı.

tanık beyanları:

SEGBİS aracılığıyla dinlenen mağdur Dilara Yıldız, Ateş'i Mehmet Akif Ersoy aracılığıyla tanıdığını, ilk karşılaşmayı 2018'de Ersoy'un Piyalepaşa'daki evinde yaşadığını ve Ateş'in daha sonra evde uyuşturucu madde getirdiğini söyledi. Yıldız, 'Hepimiz kullandık. Ben az miktarda kullandım. Diğerleri alkol de kullandı, ben kullanmadım. Uyuşturucu madde getirilmesi için herhangi bir ödeme yapmadım' dedi ve benzer bir olayın Seba'daki evde de yaşandığını belirtti.

Tutuklu sanık Mehmet Akif Ersoy tanık olarak ifade verdi; 2019'da Piyalepaşa'da Ebru Gülan ve Dilara Yıldız ile bulunduğunu, Ateş'in daha sonra geldiğini ve Ateş'in yanında getirdiği maddeyi merak ederek denediğini söyledi. Ersoy, söz konusu tarihe kadar madde kullanmadığını, ortamdan maddenin kokain olduğuna dair bilgi edindiğini ve Ateş'in ısrar veya teklifle kullanıma zorlamadığını savundu.

Tanık Mustafa Karataş ise Ateş'i tanımadığını belirterek, ortak tatilde uyuşturucu kullanılmadığını söyledi: 'O yıllarda Mehmet Akif Ersoy alkol bile kullanmıyordu. O gün Dilara Yıldız alkol kullandı. Kesinlikle uyuşturucu madde kullanılmadı.' Diğer tanık Osman Tıraş ise Habertürk'te çalıştığı dönemde gördüklerini ve Kütüphane isimli mekanda bazı kişilerin uyuşturucu kullandıklarını duyduğunu ifade etti; Tıraş, Ersoy'un uyuşturucuyu getiren kişinin Ateş olduğunu söylediğini iddia etti.

Ateş, aleyhinde tanıklık yapan dört kişi olduğunu belirterek, Mehmet Akif Ersoy'un önceki ifadelerinde kendisinden bahsetmediğini, sonradan ek ifadeyle kendisini suçladığını savundu. Silivri Cezaevi'nde Ersoy ile avukat görüşü sırasında karşılaştığını ve Ersoy'un kendisine 'bu şekilde ifade vermek zorundaydım' diyerek pişmanlık belirttiğini aktardı; bu konuşmaya avukatı Kerem Akyer'in de tanık olduğunu söyledi ve diğer tanıkların etkilenip etkilenmediğinin araştırılmasını talep etti.

mahkemenin kararı ve dava takvimi:

Duruşma sonunda İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık Veyis Ateş'in tahliyesine karar verdi. Heyet, delil değerlendirmeleri ve tanık beyanlarındaki çelişkileri göz önünde bulundurdu. Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 27 kasım 2026 olarak belirledi.

Ateş'in savunmasında öne sürdüğü delilsizlik iddiaları, tanık ifadelerindeki farklılıklar ve ATK raporu mahkeme kararında etkili oldu. Sanık ve avukatları, diğer tanık beyanlarının güvenilirliğinin ve olası etkileşimlerin araştırılmasını talep etti; bu talepler dava sürecinde gündeme gelmeye devam edecek.

Veyis Ateş hakkında tahliye kararı