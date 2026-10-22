Mersin'de 'torbacı' ağına operasyon: iki kişi cezaevine gönderildi

operasyonun kapsamı:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 21 Ekim'de, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen ve halk arasında 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan aramalarda şüphelilerin ikametleri, araçları ve iş yerleri hedef alındı.

S.A.'nın adres ve araç aramaları:

Şüpheli S.A.'nın ikametinde ve aracında gerçekleştirilen aramalarda 2 adet sentetik ecza hap, 0,10 gram esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 300 TL ele geçirildi.

B.D.'nin üst, ikamet ve iş yeri aramaları:

Diğer şüpheli B.D.'nin üstü, ikametgahı ve iş yerinde yapılan aramalarda 14 sentetik ecza hap, 80 gram sentetik kannabinoid, bin gram pregabalin, 52 gram alfa metilfenetilamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 160 TL bulundu.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.D. ve S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Her iki şüpheli de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan mahkemece tutuklandı.

MERSİN'DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE VE SUÇTAN ELDE EDİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN PARA ELE GEÇİRİLDİ.