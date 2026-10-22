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Kahramanmaraş'ta çobanın dikkatiyle ortaya çıkan kimliği belirsiz erkek ceset

Kahramanmaraş'ta Onikişubat Avşar Mahallesi'nde öğle saatlerinde çoban tarafından dere içinde bulunan kimliği belirsiz erkek ceset morga kaldırıldı; otopsi bekleniyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 15:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kahramanmaraş'ta çobanın dikkatiyle ortaya çıkan kimliği belirsiz erkek ceset

Olayın gerçekleştiği yer ve keşif:

Olay, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesindeki Avşar Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mahalleye yakın boş arazide hayvanlarını otlatan bir çoban, dere içerisinde çürümüş halde bir erkek cesedi fark etti.

İlk müdahale ve adli süreç:

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan ceset, yapılan ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Emniyet güçleri olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatmış durumda; bulgular ve otopsi sonuçları doğrultusunda soruşturmanın yönü netleşecek.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA DERE İÇERİSİNDE ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU.

KAHRAMANMARAŞ'TA DERE İÇERİSİNDE ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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