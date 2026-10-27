virajı alamayan otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı

şırnak'ta otomobil takla attı

Şırnak merkez Bahçelievler Mahallesi, Şırnak Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin virajı alamayarak takla atması sonucu kaza meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği araçta bulunan üç kişi yaralandı.

kaza yeri ve müdahale:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.

yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada araçta bulunan S.A., H.H.H. ve N.H. yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın nedenine ilişkin ayrıntılar soruşturmanın sonuçlanmasıyla netleşecek.

ŞIRNAK MERKEZ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MEVKİSİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.