Vize danışmanlığı soruşturmasında ikinci aşama: 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı

soruşturmada ikinci aşama:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vize danışmanlığı soruşturması, savcılık talimatıyla ikinci aşamaya geçti. Bu kapsamda 60 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon kararı verildi. Operasyonlar, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Denizli ve Kocaeli'de eş zamanlı şekilde yürütülmek üzere planlandı.

operasyonun kapsamı:

Soruşturma, vize ve randevu temini alanında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden "garantili vize" ve "garantili randevu" vaatleriyle vatandaşlardan ödeme aldığı iddiaları üzerine genişletildi. Savcılık, iddiaların nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi, bilişim suçları ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını da kapsayacak şekilde soruşturmayı derinleştirdi.

Operasyon kapsamında sadece vize aracılığı yapan şirketler değil, bu şirketlere yazılım desteği sağladığı değerlendirilen kişiler de hedef alındı. Amaç, hem şüphelilerin yakalanması hem de suç delillerinin elde edilmesidir.

soruşturmada tespit edilen bulgular ve mali boyut:

Dosyada incelenen dijital materyal ve yazışmalarda, konsolosluklar veya yetkilendirilmiş başvuru merkezlerinin randevu kontenjanlarının sınırlı olması nedeniyle otomatik yazılımlar ("bot") kullanılarak kısa sürede randevuların alındığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Bu yöntemin bireysel başvuru sahiplerinin normal randevu erişimini güçleştirdiği, ücretli aracılık hizmetlerine yönlendirdiği ve randevu temininin fiilen bir karaborsa hâline gelmesine yol açtığı değerlendirildi.

Ön mali inceleme raporlarına göre, vize ve danışmanlık hizmetleriyle bağlantılı tahsilatların toplamı yaklaşık 370 milyon TL düzeyinde saptandı. İncelemede, hizmet sunulmayan, eksik sunulan ya da bedeli iade edilmeyen işlemler tespit edilerek vatandaşların uğradığı zararların netleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca dosyada, işlem başına yaklaşık 300-400 avro tutarında bot yazılımı desteği taahhüdü ile ek tahsilatlar yapıldığı ve yazılımı kullanan kişilere ek menfaat sağlandığı yönünde bulgular yer aldı. Başvuru sahiplerinin pasaport görüntüleri, kimlik ve iletişim bilgilerinin üçüncü kişilere aktarıldığı; hizmet bedellerinin şirket, ortak ve çalışan hesapları üzerinden tahsil edilip farklı finansal kanallara yönlendirildiği işlemler de soruşturma kapsamında inceleniyor.

Savcılık ve kolluk kuvvetleri, elde edilen dijital deliller ışığında soruşturmanın seyri ve operasyon sonrası adli işlemlere ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor.

ŞÜPHELİLER ARASINDAKİ YAZIŞMALAR