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Vlahoviç cezası nedeniyle Beşiktaş-Erzurumspor maçını tribünden izledi

Dusan Vlahoviç, PFDK’nın verdiği 1 maçlık ceza nedeniyle Beşiktaş’ın Erzurumspor karşılaşmasını tribünden izledi, maçta takımını destekledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 22:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Vlahoviç cezası nedeniyle Beşiktaş-Erzurumspor maçını tribünden izledi

Vlahoviç maçta tribünde yer aldı

Beşiktaş’ın Sırp santrforu Dusan Vlahoviç, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Siyah-beyazlı ekip, konuk ettiği Erzurumspor FK karşısında sahadan güçlü bir sonuçla ayrıldı.

maçı ve skor:

Beşiktaş, müsabakayı 3-0 kazanarak ligdeki ilerleyişini sürdürdü. Vlahoviç, saha kenarında olmamasına rağmen tribünden takımını destekledi ve mücadeleyi takip etti.

cezanın arka planı:

Geçen haftaki derbi karşılaşmasında Milan Skriniar ile yaşanan gerginlik sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Vlahoviç’e 1 maç men cezası vermişti. Bu karar nedeniyle golcü oyuncu teknik ekip tarafından maç kadrosuna alınmadı ve müsabakayı tribünden izlemek zorunda kaldı.

Takım içinde skorun elde edilmesi ve saha performansı ön plana çıkarken, Vlahoviç’in yokluğunda da Beşiktaş’ın hücum hattının etkili görüntüsü dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ’IN SIRP GOLCÜSÜ DUSAN VLAHOVİC, ERZURUMSPOR FK MÜSABAKASINI TRİBÜNDEN TAKİP...

BEŞİKTAŞ’IN SIRP GOLCÜSÜ DUSAN VLAHOVİC, ERZURUMSPOR FK MÜSABAKASINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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