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Yağış sonrası Kocadüz yayla yolunda toprak kayması ulaşımı kesti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gece etkili yağışın ardından sabah saatlerinde Kocadüz yayla yolunda toprak kayması meydana geldi; yol ulaşıma kapandı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yağış sonrası Kocadüz yayla yolunda toprak kayması ulaşımı kesti

Olayın gelişimi:

Hatay'da meteorolojinin uyarısının ardından gece saatlerinde etkili olan yağış, sabah saatlerinde Dörtyol ilçesi sınırlarındaki Kocadüz yayla yolunda toprak kaymasına yol açtı.

Olayın yaşandığı nokta, Kuzuculu Mahallesi Kocadüz yaylası mevkiinde bulunuyor ve kaymanın ardından yol tamamen ulaşıma kapandı.

Bölgede ulaşım durumu:

Toprak kayması nedeniyle araç ve yaya trafiği aksadı; yetkililerce yapılan ilk tespitlerde yolun kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Ulaşıma kapanan alan, bölge halkı tarafından görüntülendi ve olay anına dair kayıtlar elde edildi.

Vatandaşların gözlemleri:

Yolu kullanmak üzere gelen bir vatandaş, kaymanın boyutunu ve oluşan hasarı gözlemleyip durumu anlattı; yetkililerin çalışma başlatması beklendiği ifade edildi.

Hatay genelinde devam eden yağış uyarıları sebebiyle benzer risklere karşı dikkat çağrısı yapıldı.

HATAY’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SONRASI SABAH SAATLERİNDE DÖRTYOL İLÇESİ KOCADÜZ YAYLASI YOLUNDA...

HATAY’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SONRASI SABAH SAATLERİNDE DÖRTYOL İLÇESİ KOCADÜZ YAYLASI YOLUNDA YAŞANAN TOPRAK KAYMASI YOLU ULAŞIMA KAPATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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