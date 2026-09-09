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Yağışlar üretimi canlandırdı: Yozgat'ta nohut beklentisi 57 bin ton

Yozgat'ta nohut hasadının büyük bölümü tamamlandı. Yağışlar üretimi destekledi; geçen yıl 41.210 ton, üretimin yaklaşık 57 bin tona çıkması bekleniyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Yağışlar üretimi canlandırdı: Yozgat'ta nohut beklentisi 57 bin ton

hasat durumu ve ilk değerlendirmeler:

Yozgat'ta nohut hasadının büyük bölümü tamamlandı. Mevsim boyunca görülen yağışlar, tarımsal üretimde olumlu etki yaratarak; geçen yıl kuraklık nedeniyle 41 bin 210 tona gerileyen nohut üretiminin bu sezon yaklaşık 57 bin ton seviyesine ulaşması beklentisini doğurdu.

Ancak aralıklarla etkili olan dolu yağışları, bazı alanlarda nohut ve mercimek tanelerinde zarara neden oldu. Yetkililer, hasadın büyük kısmının dolu öncesinde tamamlanmış olmasının kent genelinde ciddi bir ürün kaybını önlediğini belirtiyor.

ekim alanı ve üretim verileri:

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 586 bin 78 dekar alanda nohut ekimi yapılmışken, 2026 üretim sezonunda ekim alanı 493 bin 589 dekara geriledi. Bu daralma rağmen yağışlı mevsimin verimi olumlu etkilediği ifade ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü verilerinde Yozgat, 2024 yılında 72 bin 131 ton üretimle Türkiye'de ikinci sırada yer aldı. Sıralamada Ankara 92 bin 944 ton ile ilk, Konya ise 50 bin 571 ton ile üçüncü sırada bulunuyor.

çiftçilerin gözlemleri ve saha durumu:

Yozgat merkeze bağlı Çalatlı köyünde çiftçilik yapan Nizamettin Dolgunyürek, hasadın son bölümünü gerçekleştirdiklerini söyleyerek dolunun kendi tarlalarında verimi düşürdüğünü aktardı. Dolgunyürek, "Şu anda Yozgat’ın son nohut hasadını yapmaktayız. Daha önce yarısını yapmıştık. Sezon bittiği için nohutları mecburen yeşil yeşil biçiyoruz. Bu sene bizim nohut verimimiz doludan dolayı düşük oldu. Şu anda istediğimiz verimi alamadık. Ama geçen yıl bu seneye göre verimimiz yüksekti" dedi.

Genel değerlendirmede, bölgedeki üretimin geçen yıla kıyasla artış göstereceği öngörülürken, yerel üreticilerin dolu gibi mevsimsel risklere karşı temkinli olduğu ve hasat zamanlamasının yılın ürün kaybını sınırlamada belirleyici olduğu vurgulanıyor.

Yozgat&#039;ta nohut hasadı devam ediyor, beklenti 57 bin ton

Yozgat'ta nohut hasadı devam ediyor, beklenti 57 bin ton

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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