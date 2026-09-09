Dolar 48,4724 +0,04%
Euro 56,4302 +0,18%
Bist 14.547,86 +0,99%
Altın Gram 6.925,32 +0,11%
EUR/USD 1,1639 +0,08%
Brent Petrol 100,20 +2,33%
--°

Gölcük'te Koca Yusuf Caddesi yeni yüzüne kavuştu

Gölcük Çiftlik Mahallesi'ndeki Koca Yusuf Caddesi, altyapı sonrası 600 metrelik üstyapı çalışmasıyla yenilendi; trafik güvenliği ve sürüş konforu artırıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Gölcük'te Koca Yusuf Caddesi yeni yüzüne kavuştu

Gölcük'te Koca Yusuf Caddesi yenileme çalışması tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan Koca Yusuf Caddesinin üstyapısını yenileyerek caddeyi mahalle sakinleri ve sürücüler için daha güvenli hale getirdi. Yapılan üstyapı serimi ile yol yüzeyindeki bozulmalar giderildi ve ulaşım konforu hedeflendi.

Çalışmanın teknik detayları:

Proje kapsamında 600 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki caddeye toplamda 2 bin ton plent miks temel malzemesi, bin 450 ton bitümlü temel ve bin 100 ton binder asfalt serildi. Son kat olarak aşınma asfaltı uygulanırken, yolda altyapı çalışmaları nedeniyle oluşan bozulmalar da yenilendi. Ayrıca 100 metreküp tretuvar süpürge betonu imalatı gerçekleştirildi.

Kavşak düzenlemesi ve trafik güvenliği:

Koca Yusuf Caddesi ile Ergenekon Caddesinin kesiştiği noktada yapılan müdahale ile kavşağın giriş ve çıkışları yeniden düzenlendi. Bu düzenleme, trafik akışını rahatlatmayı ve araç geçişlerini daha düzenli, daha güvenli kılmayı amaçlıyor.

Tamamlanan çalışmalarla altyapı sonrası oluşan yol bozulmaları giderilirken, cadde genelinde sürüş konforu ve trafik güvenliği artırıldı. Mahalle sakinleri ve bölge kullanıcıları için projenin yaşam kalitesi ve ulaşım akışına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE 600 METRE UZUNLUĞUNDAKİ KOCA YUSUF CADDESİ’NDE ASFALT SERİMİ...

KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE 600 METRE UZUNLUĞUNDAKİ KOCA YUSUF CADDESİ’NDE ASFALT SERİMİ TAMAMLANDI. ALTYAPI SONRASI YENİLENEN CADDE VE KAVŞAK DÜZENLEMESİYLE ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat hareketliliği
images

Dalyan ve Köyceğiz için yerelden küresele uzanan koruma yol haritası
images

Kartal'da The Great Game ile geleceğin mimarları kentsel dönüşümü yeniden tasarl...
images

Simav'da yangın hazırlıkları yerinde incelendi: havuz ve ekip binaları kontrol e...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

9 eylül anısına kasapoğlu'ndan hürriyet mirasını koruma çağrısı

Erzincan'ın siyah incisi Cimin üzümünde hasat hareketliliği

Niğde'de eylül operasyonu sonuçlandı: üç tutuklama, bir hükümlü cezaevinde

Okul öncesinde beceri odaklı yaklaşım: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali