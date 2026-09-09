Gölcük'te Koca Yusuf Caddesi yeni yüzüne kavuştu

Gölcük'te Koca Yusuf Caddesi yenileme çalışması tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Çiftlik Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan Koca Yusuf Caddesinin üstyapısını yenileyerek caddeyi mahalle sakinleri ve sürücüler için daha güvenli hale getirdi. Yapılan üstyapı serimi ile yol yüzeyindeki bozulmalar giderildi ve ulaşım konforu hedeflendi.

Çalışmanın teknik detayları:

Proje kapsamında 600 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğindeki caddeye toplamda 2 bin ton plent miks temel malzemesi, bin 450 ton bitümlü temel ve bin 100 ton binder asfalt serildi. Son kat olarak aşınma asfaltı uygulanırken, yolda altyapı çalışmaları nedeniyle oluşan bozulmalar da yenilendi. Ayrıca 100 metreküp tretuvar süpürge betonu imalatı gerçekleştirildi.

Kavşak düzenlemesi ve trafik güvenliği:

Koca Yusuf Caddesi ile Ergenekon Caddesinin kesiştiği noktada yapılan müdahale ile kavşağın giriş ve çıkışları yeniden düzenlendi. Bu düzenleme, trafik akışını rahatlatmayı ve araç geçişlerini daha düzenli, daha güvenli kılmayı amaçlıyor.

Tamamlanan çalışmalarla altyapı sonrası oluşan yol bozulmaları giderilirken, cadde genelinde sürüş konforu ve trafik güvenliği artırıldı. Mahalle sakinleri ve bölge kullanıcıları için projenin yaşam kalitesi ve ulaşım akışına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

KOCAELİ’NİN GÖLCÜK İLÇESİNDE 600 METRE UZUNLUĞUNDAKİ KOCA YUSUF CADDESİ’NDE ASFALT SERİMİ TAMAMLANDI. ALTYAPI SONRASI YENİLENEN CADDE VE KAVŞAK DÜZENLEMESİYLE ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.