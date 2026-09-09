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Sahillerin izini süren dalgıç, dedektörle Roma heykelini ve çok sayıda eşyayı buldu

Antalya'da dalış eğitmeni Orhan Atik, sahillerde dedektörle dalıp Roma heykeli ve birçok değerli eşyayı bularak sahiplerine veya müzeye teslim ediyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Sahillerin izini süren dalgıç, dedektörle Roma heykelini ve çok sayıda eşyayı buldu

kayıpları bulma yöntemi:

Antalya'da profesyonel dalgıç ve dalış eğitmeni Orhan Atik, sahil hattında dedektör kullanarak denize dalıp kum altındaki metalleri ve değerli eşyaları arıyor. 25 yıldır Manavgat'ta yaşayan Atik, 6 yıldır profesyonel dalış yapıyor ve çalışmalarını hem kullanıcılara geri iade etmek hem de tarihi buluntuları müzelere teslim etmek üzere sürdürüyor.

Atik, dalışlarında yanına aldığı dedektör sayesinde kumun altına saklanmış nesneleri tespit edebildiğini vurguluyor ve bu yönüyle sosyal medyada Metal Dedektör 1 adıyla tanındığını belirtiyor.

müze teslimi ve iade örnekleri:

Yaklaşık bir ay önce Evrenseki sahilinde yaptığı bir dalışta, 5 metre derinlikte bir Roma heykeli bulduğunu söyleyen Atik, eseri hemen müzeye teslim ettiğini aktarıyor. Bulduğu çok sayıda eşyanın da sahiplerine ulaştırıldığını ifade ediyor.

son buluntu ve değerlendirmesi:

Atik, üç gün önce Gündoğdu Aktaş sahilinde 3.5 metre derinlikte poşete sarılı bir cisim bulduğunu, açtığında büyü sanılan bir obje ile karşılaştığını anlatıyor. Bu tür durumlara ilişkin olarak insanların önce doktor, hakim veya psikolog gibi profesyonellere başvurması gerektiğini; büyüye sığınmak yerine inançlarını ve aklı öne çıkarmalarını tavsiye ediyor.

Atik'in çalışmaları, kıyılarda kaybolan değerli eşyaların bulunup iade edilmesi ve arkeolojik değeri olabilecek nesnelerin yetkili kurumlara teslim edilmesi açısından dikkat çekiyor.

ANTALYA&#039;DA PROFESYONEL DALGIÇ OLAN SAHİLLERDE DEDEKTÖRLE DENİZE DALIP VE DEĞERLİ EŞYALAR...

ANTALYA'DA PROFESYONEL DALGIÇ OLAN SAHİLLERDE DEDEKTÖRLE DENİZE DALIP VE DEĞERLİ EŞYALAR ÇIKARIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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