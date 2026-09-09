Güzelhisar’da yollar yenileniyor: 15 bin metrekareyle ulaşım konforu yükseliyor

Güzelhisar’da yol çalışmaları hızla ilerliyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar Mahallesinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla kapsamlı bir yol yenileme programı yürütüyor. Proje, belediye yetkililerinin ihtiyaç ve öncelik analizleri doğrultusunda planlı şekilde hayata geçiriliyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkinin öncülüğünde yürütülen çalışmalarda ekipler yoğun mesai harcayarak mahallede önce altyapıyı değerlendiriyor, ardından yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

çalışmanın kapsamı:

Yapılan çalışmalarda farklı noktalarda yol yapısı ihtiyaçlarına göre müdahaleler gerçekleştirildi. Bölgedeki uygulamalar arasında 10.000 metrekare sıcak asfalt serimi ve 5.000 metrekare kilit parke taşı döşemesi bulunuyor. Toplamda 15.000 metrekarelik alan yenilenerek ulaşım standartları yükseltildi.

Bu müdahaleler sayesinde hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı hedefleniyor. Çalışmalar, yol dayanıklılığını artırmayı ve günlük ulaşımda yaşanan aksaklıkları azaltmayı amaçlıyor.

hedef ve devam eden planlama:

Efeler Belediyesi, Güzelhisar Mahallesi’ndeki yenileme çalışmalarını ihtiyaç ve planlama doğrultusunda sürdürecek. Yapılan açıklamada, benzer yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerinin ilçe genelinde diğer mahallelere de yaygınlaştırılacağı belirtildi.

Belediye ekipleri, taşeron koordinasyonu ve saha denetimleriyle projeyi aşamalı olarak tamamlamayı hedefliyor; vatandaşlara kesintisiz ve güvenli ulaşım sunmak için çalışmalar devam ediyor.

GÜZELHİSAR’DA YOLLAR YENİLENİYOR