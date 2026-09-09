Dolar 48,4734 +0,04%
Euro 56,4376 +0,19%
Bist 14.546,17 +0,98%
Altın Gram 6.928,89 +0,16%
EUR/USD 1,1637 +0,07%
Brent Petrol 99,78 +1,90%
--°

Birlik ve şeffaflık sözüyle: Ergin Kılıçaslan GTSO başkanlığına aday

Ergin Kılıçaslan, Kasım'daki GTSO seçimlerinde adaylığını açıkladı; 'Ben değil, biz' anlayışıyla adil, şeffaf ve siyaset üstü bir yönetim sözü verdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Birlik ve şeffaflık sözüyle: Ergin Kılıçaslan GTSO başkanlığına aday

Ergin Kılıçaslan adaylığını açıkladı:

Giresunlu iş insanı Ergin Kılıçaslan, Kasım ayında yapılacak Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) seçimlerine aday olduğunu resmen duyurdu. Adaylığını, oda üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek ve Giresun’un ekonomik potansiyelini harekete geçirmek amacıyla yaptığını belirtti.

Yönetim anlayışı ve öncelikler:

Kılıçaslan, yeni dönemde 'Ben değil, biz' anlayışını temel alacaklarını vurguladı. Tecrübeli, dinamik ve vizyoner bir ekiple yola çıktıklarını söyleyen Kılıçaslan, tüm üyeleri kucaklayan adil ve şeffaf bir yönetim hedeflediklerini kaydetti.

Siyaset üstü yaklaşım ve seçim süreci beklentisi:

GTSO'nun siyaset üstü bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçaslan, 'Bizim odamızın kapısından içeri siyaset giremez, ayrışma giremez, ötekileştirme giremez. Bizim tek bir siyasetimiz vardır; o da üretmek, yatırım yapmak ve memleketimize değer katmaktır' dedi. Seçimlerin Giresun’un ahilik kültürüne yakışır şekilde geçmesini temenni ederek, 'Bizler yıkmaya, eleştirmeye, ayrıştırmaya değil; yapmaya, birleştirmeye ve kucaklamaya geliyoruz' ifadelerini kullandı.

Kılıçaslan, seçim sonucunda kazananın Giresun ve kardeşlik olmasını temenni etti ve tüm üyeleri sürece katılmaya davet etti.

ERGİN KILIÇASLAN

ERGİN KILIÇASLAN

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mahalle ihtiyaçları yerinde tespit edildi: Beşikci muhtar ve vatandaşlarla buluş...
images

Ayvalık'ta dayanışma: esnafın kampanyası bir ton mamaya ulaştı
images

Sincan Ulubatlı Hasan’da dönüşüm yüzde 90’a ulaştı
images

Bünyan'dan Kozan'a destek: ekipler söndürme çalışmalarına yönlendirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gerze'ye yeni cami için ilk kazma vuruluyor

Talas'ta tramvay son durağı yakınında 7 bin metrekarelik ticari arsa yatırımcı bekliyor

Hisarcık'ta köy hizmetlerinde öncelikler belirlendi

Mahalle ihtiyaçları yerinde tespit edildi: Beşikci muhtar ve vatandaşlarla buluştu

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali