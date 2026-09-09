Birlik ve şeffaflık sözüyle: Ergin Kılıçaslan GTSO başkanlığına aday

Ergin Kılıçaslan adaylığını açıkladı:

Giresunlu iş insanı Ergin Kılıçaslan, Kasım ayında yapılacak Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) seçimlerine aday olduğunu resmen duyurdu. Adaylığını, oda üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek ve Giresun’un ekonomik potansiyelini harekete geçirmek amacıyla yaptığını belirtti.

Yönetim anlayışı ve öncelikler:

Kılıçaslan, yeni dönemde 'Ben değil, biz' anlayışını temel alacaklarını vurguladı. Tecrübeli, dinamik ve vizyoner bir ekiple yola çıktıklarını söyleyen Kılıçaslan, tüm üyeleri kucaklayan adil ve şeffaf bir yönetim hedeflediklerini kaydetti.

Siyaset üstü yaklaşım ve seçim süreci beklentisi:

GTSO'nun siyaset üstü bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçaslan, 'Bizim odamızın kapısından içeri siyaset giremez, ayrışma giremez, ötekileştirme giremez. Bizim tek bir siyasetimiz vardır; o da üretmek, yatırım yapmak ve memleketimize değer katmaktır' dedi. Seçimlerin Giresun’un ahilik kültürüne yakışır şekilde geçmesini temenni ederek, 'Bizler yıkmaya, eleştirmeye, ayrıştırmaya değil; yapmaya, birleştirmeye ve kucaklamaya geliyoruz' ifadelerini kullandı.

Kılıçaslan, seçim sonucunda kazananın Giresun ve kardeşlik olmasını temenni etti ve tüm üyeleri sürece katılmaya davet etti.

ERGİN KILIÇASLAN