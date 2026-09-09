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Sahabiye’nin dönüşümünde somut ilerleme: 2. etap yüzde 45, 3. etapta uzlaşma yüzde 90

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sahabiye Kentsel Dönüşüm’de ikinci etap yüzde 45, üçüncü etapta uzlaşma oranı yüzde 90’a ulaştı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Aslı Han

Sahabiye’nin dönüşümünde somut ilerleme: 2. etap yüzde 45, 3. etapta uzlaşma yüzde 90

Çalışmaların son durumu:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesinde ikinci uygulama etabında çalışmalar hızla ilerliyor. Projenin 2. Uygulama Etabı’nda saha çalışmalarının ve altyapı hazırlıklarının tamamlanma oranı %45 seviyesine ulaştı. Bu süreç, yalnızca binaların yenilenmesini değil; güvenli, sürdürülebilir ve afetlere dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulmasını amaçlayan kapsamlı bir dönüşüm anlayışıyla yürütülüyor.

Koordinasyon ve uygulama:

Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol temelinde ilerliyor. Bakanlığın tevdi işlemleri doğrultusunda uygulama sahasında yapılacak yapı işleri Emlak Konut GYO tarafından gerçekleştiriliyor; saha koordinasyonu ise Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından sağlanıyor. Bu üçlü işbirliği, projenin teknik ve hukuki ihtiyaçlarının eş zamanlı karşılanmasını hedefliyor.

3. etapta uzlaşma oranının önemi:

Projenin 3. Uygulama Etabı’nda yürütülen uzlaşma görüşmeleri sonucunda hak sahipleriyle varılan uzlaşma oranı %90 seviyesine geldi. Bu yüksek oran, hak sahiplerinin projeye duyduğu güveni ve belediyenin şeffaf, vatandaş odaklı yaklaşımını gösteriyor. Uzlaşma sürecinde hak sahiplerinin mülkiyet hakları esas alınarak ayrıntılı bilgilendirme yapılıyor ve talepler süreç içinde değerlendiriliyor.

Vatandaşlara bilgilendirme ve başvuru:

Henüz uzlaşma görüşmesi gerçekleştirmemiş hak sahipleri için süreç açık tutuluyor. İlgili vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na başvurarak uzlaşma görüşmelerine katılabilecekler. Belediye yetkilileri, sürecin karşılıklı anlayış ve şeffaflık temelinde yürütüldüğünü vurguluyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç projenin yakından takipçisi olduğunu belirterek, sahadaki ilerlemenin Kayseri merkezinde daha modern ve dirençli bir kent dokusunun inşasına katkı sağlayacağını ifade etti: "Kayseri’nin geleceğini birlikte inşa ediyoruz." Sahabiye dönüşümü, etap etap ilerleyerek hem kentin dokusunu korumayı hem de geleceğin ihtiyaçlarına yanıt veren yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN SAHABİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NİN 2....

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN SAHABİYE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NİN 2. UYGULAMA ETABI’NDA ÇALIŞMALAR YÜZDE 45 SEVİYESİNE ULAŞIRKEN, 3. UYGULAMA ETABI’NDA HAK SAHİPLERİYLE YÜRÜTÜLEN UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE YÜZDE 90 SEVİYESİNE GELİNDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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