Yağışlı zemin traktörü devirdi: Pamukova'da dede yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları:

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde mantar toplamak için yaylaya giden ailenin içinde bulunduğu traktör, rampadan çıktığı sırada kayarak devrildi. Olay, Eskiyayla Mahallesi Soğucak Yaylası yolunda meydana geldi. Traktör yağış nedeniyle ıslak ve çamurlu zeminde kontrolden çıkarak devrilirken, araçta bulunanlar çeşitli derecelerde etkilendi.

Kazada Cemal Toklu (71) ile torunu E.T. (14) traktörün altında kaldı; araçta bulunan R.T. (41) ise kazayı yara almadan atlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre kaza, rampadaki kayma sonucu ani şekilde gerçekleşti.

Ekiplerin müdahalesi ve takip süreci:

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan yaralılardan Cemal Toklu’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı E.T., ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı ve buradan takibi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH)e sevk edildi.

Cemal Toklu’nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

SAKARYA'NIN PAMUKOVA İLÇESİNDE MANTAR TOPLAMAK İÇİN YAYLAYA GİDEN AİLENİN BULUNDUĞU TRAKTÖRÜN ÇAMURLU ZEMİNDE KAYARAK DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 71 YAŞINDAKİ DEDE HAYATINI KAYBETTİ, 14 YAŞINDAKİ TORUNU İSE YARALANDI