Dolar 49,8341 +0,06%
Euro 55,6335 +0,10%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.477,22 -0,22%
EUR/USD 1,1143 -0,12%
Brent Petrol 110,17 -1,32%
--°

Yağmura rağmen coşku sürdü: Hisarcık’ta cumhuriyet yürüyüşü

Hisarcık'ta 29 Ekim kutlamaları kapsamında düzenlenen yürüyüş, yağmura rağmen yoğun katılımla gerçekleşti ve birlik ile beraberlik vurgulandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 11:40

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 11:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Yağmura rağmen coşku sürdü: Hisarcık’ta cumhuriyet yürüyüşü

Yağmura rağmen hisarcık'ta cumhuriyet coşkusu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, sağanak yağmura rağmen yüksek katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, ilçede bayram coşkusunun sokaklara taşındığını gösterdi.

Katılımcılar ve kortej:

Belediye hizmet binası önünden başlayan yürüyüşe Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar ve AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut ile kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Rota, müzik ve verilen mesaj:

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen öğrenciler ve vatandaşlar, Şehitler Ortaokulu bandosu eşliğinde bayram sevincini paylaştı. Yürüyüş boyunca birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı; katılımcılar yağmura rağmen etkinliği terk etmedi. Cumhuriyet yürüyüşü, bayram kutlama programının gerçekleştirileceği kapalı pazar yerinde sona erdi.

KÜTAHYA&#039;NIN HİSARCIK İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

KÜTAHYA'NIN HİSARCIK İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ, YAĞMURA RAĞMEN YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arnavutköy’de iki gün süren cumhuriyet coşkusu kortejden sahneye gençlik ve birl...
images

Mersin'de cumhuriyet coşkusu gençlerin gösterileriyle taçlandı
images

İnegöl'de 103 öğretmenin sahnesi 29 Ekim'de yedi yöreden folklorla coştu
images

Afyonkarahisar'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İnegöl'de 103 öğretmenin sahnesi 29 Ekim'de yedi yöreden folklorla coştu

Mardin'de cumhuriyetin 103. yılı törenle kutlandı

Afyonkarahisar'da cumhuriyetin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Yozgat'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu yediden yetmişe taşındı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek