Yağmura rağmen coşku sürdü: Hisarcık’ta cumhuriyet yürüyüşü

Yağmura rağmen hisarcık'ta cumhuriyet coşkusu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü, sağanak yağmura rağmen yüksek katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, ilçede bayram coşkusunun sokaklara taşındığını gösterdi.

Katılımcılar ve kortej:

Belediye hizmet binası önünden başlayan yürüyüşe Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi, Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar ve AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Akbulut ile kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Rota, müzik ve verilen mesaj:

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen öğrenciler ve vatandaşlar, Şehitler Ortaokulu bandosu eşliğinde bayram sevincini paylaştı. Yürüyüş boyunca birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı; katılımcılar yağmura rağmen etkinliği terk etmedi. Cumhuriyet yürüyüşü, bayram kutlama programının gerçekleştirileceği kapalı pazar yerinde sona erdi.

KÜTAHYA'NIN HİSARCIK İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ, YAĞMURA RAĞMEN YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.