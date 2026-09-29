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Yağmura takılan öğrencileri polis ekip otosuyla okula taşıdı

Osmaniye’de yağmur nedeniyle yolda kalan öğrenciler polis ekipleri tarafından ekip otosuyla okullarına bırakıldı; cep telefonu görüntüsü var.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yağmura takılan öğrencileri polis ekip otosuyla okula taşıdı

Polisten okul yolunda yardım:

Osmaniye’de etkili olan şiddetli yağış, özellikle Fakıuşağı Mahallesi Liseler Kampüsü çevresinde yollarda su birikintilerine yol açtı. Bu kapsamda okula gitmek isteyen bazı öğrenciler, suyla kaplanan yollardan ilerleyemeyince güçlük yaşadı.

Polis ekiplerinin müdahalesi:

Okul önünde görev yapan polis ekipleri, bölgede mahsur kalan öğrencileri fark etti. Görevliler, öğrencileri bulunduğu yerden ekip otosuna alarak, derslerine geç kalmamaları için doğrudan okullarına bıraktı.

Yardım anları kayda geçti:

Polisin öğrencilere destek olduğu anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ekiplerin hızlı müdahalesi ve öğrencilerin güvenli şekilde okula ulaştırılması yer aldı.

Olayla ilgili yetkililer veya okul yönetiminden ek bir açıklama yapılmadı; görüntüler sosyal çevrede dikkat çekti ve kısa sürede paylaşıldı.

EKİP OTOSUNA ALINAN ÖĞRENCİLER, DERSLERİNE GEÇ KALMAMALARI İÇİN OKULLARINA BIRAKILDI.

EKİP OTOSUNA ALINAN ÖĞRENCİLER, DERSLERİNE GEÇ KALMAMALARI İÇİN OKULLARINA BIRAKILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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